Ce jeudi 27 juillet 2023 a été une journée très active en terme de rumeurs autour du mercato du PSG. Voici notre résumé de la journée en terme d’actus autour du Paris Saint-Germain. Retrouvez tout l’été votre résumé quotidien de l’actu PSG sur Canal Supporters.

A la Une : Verratti d’accord avec Al-Hilal

Fabrizio Romano, affirme qu’un accord aurait été trouvé entre Marco Verratti et Al Hilal. Le spécialiste du mercato avance par ailleurs que Nasser Al-Khelaïfi, n’a aucune intention d’accepter l’offre d’Al Hilal de 30 millions d’euros. La faisabilité du transfert réside désormais entre les mains du Paris Saint-Germain, qui souhaiterait, selon les différentes sources, au moins 80 millions d’euros pour son numéro 6. Concernant le salaire et le contrat qu’attendrait le petit hibou dans le pays du Golfe, plusieurs informations sont sorties à ce sujet. L’Equipe affirme qu’Al-Hilal proposerait 20 millions d’euros annuels, tandis que la Gazetta dello Sport indique qu’un contrat de 3 ans a été proposé, avec des émoluments à hauteur de 52 millions d’euros par an.

Le dossier chaud : Rasmus Höjlund entre Manchester et Paris ?

Le Paris Saint-Germain aurait émis une offre pour Rasmus Höjlund. Le club de la capitale offrirait 50 millions d’euros à l’Atalanta Bergame pour s’adjuger les services du Danois. Paris ne compte pas aller au dessus et reste en concurrence avec Manchester United qui a de l’avance, mais les deux clubs auraient un accord de principe avec le buteur de l’Atalanta Bergame. Les Red Devils ont aussi émis une offre, identique aux Rouge & Bleu, mais additionnée à 10 millions d’euros de bonus.

Cependant, Rasmus Höjlund donnerait sa priorité à Manchester United, sa volonté première serait bien de rejoindre la Premier League et les Red Devils. C’est en tous cas ce qu’affirme Fabrice Hawkins de RMC Sport, qui affirme également que le Danois est « une option pour Paris si le dossier Kane n’aboutit pas ». Fabrizio Romano évoque des pourparlers à venir cette semaine entre les dirigeants de Manchester United et leurs homologues de l’Atalanta Bergame.

🔴 Man Utd reste favori pour recruter Rasmus Høljun avec un accord pour un contrat de 5 ans. Le club est la priorité du joueur.



Le #PSG pousse mais l'offre actuelle est en dessous des attentes d'Atalanta.



Carlo Ancelotti ferme la porte à Mbappé ?

Les polémiques s’enchaînent et prennent chaque semaine une nouvelle dimension entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. De l’autre côté, le Real Madrid de Carlo Ancelotti reste discret sur ce dossier et n’a pas émis d’offre pour le numéro 7 parisien. Le coach madrilène est cependant sorti en conférence de presse, à l’issue du match remporté (2-0) face à Manchester United dans la nuit de mercredi à jeudi. Evidemment, la question sur le futur de Mbappé a été posée, et l’Italien a répondu clairement : « Je n’ai jamais parlé de joueurs qui ne sont pas à Madrid. Nous l’avons déjà (le remplaçant de Benzema). Ça peut être Joselu ou on peut jouer avec un autre système« .

La piste Harry Kane ?

Selon les informations de Kicker, le champion d’Allemagne serait prêt à faire une offre de plus de 100 millions d’euros à Tottenham pour s’offrir les services d’Harry Kane. Thomas Tuchel, le coach des Bavarois, a rappelé son souhait d’avoir un attaquant de pointe lors de ce mercato. « Harry Kane ? Je n’ai rien à cacher. Mais j’ai besoin d’un joueur en pointe« .

Selon les dernières informations de The Telegraph, Harry Kane donnerait clairement sa priorité au Bayern, a tel point que, l’accord qui était proche d’être trouvé entre le président de Tottenham, et son homologue du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, serait tombé à l’eau. Cependant, le média britannique affirme que le Paris Saint-Germain ne s’arrêtera pas là. Sur le plan financier, l’offre que s’apprêtent à faire les Bavarois aux Spurs, serait de 86 millions de Livres Sterling (soit 105 millions d’euros), une somme qui s’approche de ce qu’attendent les dirigeants de Tottenham. Selon Ben Jacobs, « le PSG est considéré comme une destination moins probable en cas de départ de Kane«

🚨 Le PSG est considéré comme la destination la MOINS PROBABLE en cas de départ d’Harry Kane, même s'il reste une priorité



L’Anglais penche pour le Bayern Munich s'il part de Tottenham 🛬🇩🇪



Lee Kang-In bientôt de retour ?

Lee Kang-In avait réalisé une belle première sous ses nouvelles couleurs, face au Havre vendredi dernier. Cependant, le bonheur n’aura duré qu’un instant, puisque le numéro 19 parisien est sorti avant la fin du premier acte. RMC Sport indiquait que le staff médical du club de la capitale était assez confiant quant à un retour rapide sur le rectangle vert pour l’international sud-coréen. Une information qui se confirme aujourd’hui, car le Paris Saint-Germain a diffusé des images du milieu de terrain à l’entraînement. Lee Kang-In a donc effectué une séance individuelle aujourd’hui, mais il n’est pas encore certain que la quatrième recrue du mercato estival parisien sera de la partie demain, contre le Cerezo Osaka. Neymar Jr, quant à lui, devrait bien être de retour contre le club japonais.

