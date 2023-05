Les pistes du PSG pour renforcer son effectif

Cet été, le mercato du PSG risque d’être animé. Les dirigeants parisiens ne vont pas chômer. Ce dimanche, Téléfoot a fait le point sur les pistes du PSG pour se renforcer.

Le PSG réalise très certainement sa pire saison sous l’ère QSI. Les Parisiens doivent encore valider le titre de champion de France, qui serait le deuxième trophée de la saison après le Trophée des Champions. Comme la saison dernière, le club de la capitale a été éliminé en huitièmes de finale en Ligue des Champions et en Coupe de France. Afin de retrouver de sa superbe, le PSG voudra se renforcer cet été. Et pour cela, il a établi les postes et les joueurs en fonction à recruter.

Le rêve Zidane, Mourinho et Nagelsmann contactés

Ce matin, Téléfoot a fait un point sur les dossiers chauds du PSG. Encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec les Rouge & Bleu, Neymar ouvrirait bien la porte à un départ cet été. Le Brésilien, choqué par la présence des supporters devant chez lui, n’a pas souhaité porté plainte assure l’émission dominicale. En ce qui concerne le banc de touche, Christophe Galtier est sur la sellette mais son avenir n’est pas encore entériné. Le rêve des propriétaires se nomme toujours Zinedine Zidane. Mais d’autres pistes sont explorées. Récemment, des échanges ont eu lieu avec José Mourinho ou encore Julian Nagelsmann assure Saber Desfarges.

🚨🚨 Les joueurs ciblés par le PSG pour ce mercato : ▫️ K. Thuram

▫️M. Diaby

▫️R. Kolo-Muani

▫️V. Osimhen

▫️Kim Min-Jae [@SaberDesfa – @telefoot_TF1] pic.twitter.com/4Hk0qc9Pyu — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 7, 2023

Un intérêt pour Kim Min-Jae

En ce qui concerne les joueurs, le PSG chercherait deux attaquants, un ailier droit capable de repiquer dans l’axe, un milieu de terrain et un défenseur central. « Des joueurs en majorité Français ou francophone pour construire autour de Kylian Mbappé« , indique Téléfoot. Randal Kolo Muani, Kephren Thuram, Moussa Diaby et Lucas Hernandez sont suivis dans cette optique. Les dirigeants parisiens s’intéresseraient aussi à Victor Osimhen et Kim Min-Jae de Naples. En ce qui concerne ces deux derniers, La Gazzetta dello Sport fait aussi un point sur leur avenir. Selon le quotidien italien, le défenseur central sud-coréen, qui dispose d’une clause libératoire entre 40 et 50 millions d’euros entre le 1er et le 15 juillet, n’aurait pas l’intention de quitter le Napoli. Pour l’ancien lillois, une prolongation de contrat s’annonce compliquée. Même si son président, Aurelio De Laurentiis, a fermé la porte à un départ de l’international nigérian, il pourrait céder en cas d’offre comprise entre 120 et 150 millions d’euros assure la Gazzetta.

⚔️ Croyez-vous en l’arrivée de la doublette Skriniar – Kim Min-Jae au PSG ⁉️ pic.twitter.com/gwIk7XThu1 — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 7, 2023

A voir aussi : Aurelio De Laurentiis ferme la porte à un départ d’Osimhen