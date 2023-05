Le Paris Saint-Germain se déplace à Troyes ce dimanche pour le compte de la 34e journée de Ligue 1. Une rencontre particulière pour les Parisiens après une semaine de polémiques. L’occasion de se rapprocher du titre et calmer (un peu) la pression populaire.

Plongé dans la tourmente après sa défaite dramatique face à Lorient (1-3) et ses nombreuses affaires extra-sportives (suspension de Messi, mobilisation du Collectif Ultras Paris), le Paris Saint-Germain doit porter toute son attention sur la fin du championnat, afin de ne pas perdre le titre au profit de Marseille ou Lens – qui s’affrontent ce soir. Face à lui, le PSG retrouvera Troyes, actuel 18e de Ligue 1, qui l’avait poussé dans ses retranchements au match aller (victoire 4-3 le 29 octobre). Si les deux clubs se retrouvent dans une situation délicate aujourd’hui, Paris doit s’imposer et faire de l’ESTAC une formalité pour offrir un sursaut d’orgueil à ses supporters et verrouiller davantage le titre.

Troyes, adversaire peu coriace

Si Troyes avait réalisé un bon début de saison sous les ordres de Bruno Irlès en se positionnant pour le maintien, le club connaît une passe bien plus critique depuis son licenciement. Alors qu’ils pratiquaient un jeu séduisant avec des véritables principes offensifs, l’ESTAC est devenu la pire équipe de Ligue 1 sur la deuxième partie de saison. L’absence d’enthousiasme et de fond de jeu est palpable. La blessure de Florian Tardieu, touché au pied gauche, influence fortement ces résultats. Elle ne justifie pas pour autant une chute pareille. L’équipe a sombré, comme l’explique son vétéran Adil Rami. Elle demeure sans victoire depuis le 2 janvier (4 matchs nuls et 13 défaites depuis). Face au PSG, Troyes doit tenter de faire bonne figure et ne pas toucher le fond plus qu’ils ne l’ont déjà fait. Les deux joueurs issus de la formation parisienne Wilson Odobert (17 ans) et Thierno Baldé (20 ans), devraient figurer dans le onze de départ. À noter que Troyes n’a plus battu le PSG depuis 2001.

TROYES : COMPO PROBABLE (3-4-3)

Gallon

Zoukrou , Rami , Palmer-Brown

, , Bruus , Chavalerin , Agoumé , Larouci

, , , Odobert, Reine–Adélaïde, Baldé

PSG, réaction attendue

Les hommes de Christophe Galtier cumulent trois défaites sur leurs six derniers matchs de championnat, eux qui n’ont perdu que six fois cette saison. Ils ne disposent désormais plus que de 5 points d’avance sur l’Olympique de Marseille. Sous pression, le Paris SG ne doit pas se rater à Troyes. Dans un contexte explosif, le club de la capitale se voit dans l’obligation d’offrir une réaction à ses supporters et maintenir l’avance qu’il détient sur son dauphin, sous peine de vivre une fin de saison chaotique. Si la liste d’absents est longue – le PSG sera privé de Hakimi, Mukiele, Kimpembe, Mendes, Messi et Neymar – le club de la capitale ne doit pas se laisser malmener face à une équipe quasiment condamnée à la relégation. À noter que les jeunes Warren Zaïre-Emery et Serif Nhaga devraient profiter des indisponibilités et probablement démarrer la rencontre. Une surprise après les propos de Christophe Galtier sur les jeunes joueurs en conférence de presse.

PARIS SAINT-GERMAIN : COMPO PROBABLE (3-5-2)

Donnaruma

Danilo , Marquinhos , Ramos

, , Zaïre – Emery , Verratti , Vitinha , Ruiz , Nhaga

– , , , , Ekitike, Mbappé