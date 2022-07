Après sa victoire face à Quevilly-Rouen ce vendredi (2-0), le PSG va parfaire sa préparation physique au Japon dans le cadre de sa tournée estivale 2022. Un voyage avec des enjeux sportif mais aussi économique. Ainsi, une délégation d’une centaine de personnes, dont les joueurs et le staff, a pris part au voyage. Après plus de 13 heures de vol, les Parisiens ont atterri à l’aéroport de Tokyo ce dimanche en début d’après-midi, avant d’arriver à leur hôtel, le Ritz-Carlton (dans les quartiers de Roppongi), aux alentours de 15 heures, comme le rapporte L’Equipe.

Mbappé premier à l’applaudimètre

Et sans surprise, une foule de 200 personnes attendait les Rouge & Bleu à la sortie du bus, « certains portant déjà le nouveau maillot domicile de la saison 2022-2023 et même un kimono spécial PSG, créé spécialement pour ce Japan Tour 2022. » Si les stars Lionel Messi, Neymar Jr, Sergio Ramos et aussi Marco Verratti étaient attendues, c’est surtout Kylian Mbappé qui a été le premier à l’applaudimètre, comme l’indique L’E. De leur côté, Le Parisien et le PSG Japon, via leur compte Twitter, ont dévoilé les vidéos de l’arrivée des Parisiens à Tokyo. Le programme des Rouge & Bleu sera chargé lors cette journée du dimanche : Une cérémonie de présentation (avec Christophe Galtier, Neymar Jr, Lionel Messi et Kylian Mbappé) de la tournée aura lieu devant plusieurs médias locaux à 17 heures japonaises (10 heures en France), suivi d’un léger entraînement pour les Parisiens.