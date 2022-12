Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 31 décembre 2022. Quelle attaque pour affronter le RC Lens en Ligue 1, les solutions pour remplacer Jean-Claude Blanc, le chant de Kylian Mbappé au Parc des Princes…

Dans son édition du jour, L’Equipe se demande quelle attaque sera alignée par Christophe Galtier face au RC Lens ce dimanche (20h45 sur Prime Video) dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1. Avec la suspension de Neymar Jr et l’absence de Lionel Messi, Kylian Mbappé sera le seul membre du trio de la MNM disponible. Ainsi, le technicien français pourrait aligner une attaque Mbappé-Soler-Sarabia au Stade Bollaert. « C’est ce qu’a travaillé l’entraîneur parisien hier au Camp des Loges », rapporte L’E. Une association qui a déjà été essayée en octobre dernier lors d’un triste match nul face au Stade de Reims (0-0). Concernant Hugo Ekitike, il ne s’est pas entraîné ce vendredi après un coup reçu au genou lors du match face au RC Strasbourg (2-1). De son côté, Juan Bernat (gêne musculaire) n’a toujours pas repris l’entraînement collectif et reste donc incertain pour le déplacement à Lens.

XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Ramos, Marquinhos (c), Mukiele – Vitinha, Verratti, Danilo (ou Ruiz) – Soler – Sarabia, Mbappé

L’Equipe se demande qui remplacera Jean-Claude Blanc dans le rôle de directeur général délégué du PSG. En effet, l’homme de 59 ans va rejoindre le groupe Ineos en février prochain. Un départ qui n’était pas dans le plan initial des Rouge & Bleu, « contrairement aux messages qui ont été transmis ces derniers jours. » C’est l’ancien patron de la Fédération française de tennis qui a décidé de partir. « Personne au sein du PSG n’était au courant avant nos révélations (lundi). Preuve que le club n’y était pas préparé, les deux parties ont convenu que Jean-Claude Blanc assure une forme d’intérim avec son successeur jusqu’à la fin de cette saison, même après son départ fin janvier-début février », précise le quotidien sportif. Dans l’entourage de Nasser al-Khelaïfi, on assure que le nom du successeur sera connu avant Pâques, qui tombe le 9 avril prochain.

À ce jour, cinq noms ont déjà été évoqués dont celui de Victoriano Melero, l’actuel secrétaire général du club. « Cet avocat suit notamment au PSG les relations avec les instances du foot et le dossier sensible du fair-play financier. » Mais au sein des Rouge & Bleu, on laisse entendre que le successeur de Jean-Claude Blanc pourrait être une personne qui n’est pas au club. « Trois autres noms cochent aussi plusieurs cases : Benjamin Morel, Sophie Jordan et Benoît Rousseau. Ce dernier avait participé au rachat du club en 2011 par Qatar Sports Investments (QSI) avant de devenir, pendant quelques mois, président par intérim et de laisser sa place à Al-Khelaïfi », rapporte L’E. Concernant Sophie Jordan, elle reste très proche du président Nasser la-Khelaïfi. Ancienne avocate du patron parisien, elle est toujours présente au conseil d’administration de QSI et du PSG. Enfin, pour Benjamin Morel, il est l’actuel patron du Tournoi des Six Nations (rugby), mais doit quitter son poste à la fin de la saison. Cependant, selon certaines sources, « il est déjà engagé avec le fonds d’investissement CVC. » Enfin, une autre piste mène à une candidature étrangère : Ivan Gazidis. Un nom apprécié par Nasser al-Khelaïfi. L’ancien de l’AC Milan ou encore d’Arsenal est souvent cité comme l’un des meilleurs dirigeants de clubs. « À date, l’arrivée d’un dirigeant étranger n’est pas du tout à écarter. Selon nos informations, deux noms parmi les candidats envisagés ont pris de l’avance pour succéder à Jean-Claude Blanc », conclut L’E sans donner plus de détails.

De son côté, Le Parisien se penche sur le nouveau chant des Ultras du PSG pour Kylian Mbappé. Après plus de cinq ans dans la capitale française, le champion du Monde 2018 a eu le droit à son chant au Parc des Princes face au RC Strasbourg. « Rares, très rares sont en effet les joueurs, à avoir un chant dédié de la part des ultras. » Rai, Edinson Cavani, Marco Verratti ou encore Neymar Jr ont eu le droit à cet hommage des supporters. Et depuis mercredi, c’est Kylian Mbappé qui a le droit à son hymne sur l’air de « Sara perche ti amo » de Richi e Poveri avec ces paroles : « Kylian Mbappé, ce joueur qui nous fait vibrer. Quand il est lancé, plus rien ne peut l’arrêter. L’enfant de Bondy, ne cesse de nous épater. Il joue pour Paris, fait rêver le monde entier ! » À cette occasion, le président du Collectif Ultras Paris (CUP), Romain Mabille, s’est exprimé sur la genèse de ce chant : « On discute depuis un moment de notre relation avec Kylian. Et vu les valeurs qu’il porte, son respect pour le club, ses performances, c’est vrai que ça devenait de plus en plus important pour nous de lui montrer notre considération. Ça s’est accéléré avec la Coupe du monde. Vu l’attitude qu’il a eue là-bas, son comportement, vu comment il s’est battu, la défaite et tout, c’était important de lui montrer que nous les supporters du club où il joue au quotidien, nous public de la région où il a grandi, eh bien on est là au soutien, on est derrière lui. On lui a lancé son chant et je pense que c’était le bon moment. »

Ces dernières années, le CUP s’était montré plutôt prudent concernant les chants en hommage aux joueurs, après la mauvaise expérience Neymar Jr suite à ses envies de départ en 2019 ou encore celui de Marco Verratti qui « avait son chant mais avec son faux départ à Barcelone une partie du public l’avait mal pris donc il n’a pas été relancé », précise Romain Mabille. Mais cela pourrait changer avec les nombreux records de l’Italien chez les Rouge & Bleu. Concernant Kylian Mbappé, le président du Collectif Ultras Paris a donné l’une des raisons de la création de ce chant. « Si tout le monde était ok pour créer un chant, c’est aussi parce que c’est un des joueurs qui vient nous saluer. Si certains ont un peu plus soutenu que d’autres, c’est aussi parce qu’ils ont un respect. Notre attitude envers eux sera le reflet de leur attitude envers nous et envers le club. »

Le quotidien francilien se demande aussi quelle attaque alignera le PSG face aux Lensois en l’absence de Lionel Messi et Neymar Jr. Kylian Mbappé sera donc orphelin de ses deux compères d’attaque à Bollaert ce dimanche. Ainsi, Christophe Galtier va devoir revoir son animation offensive. Après la rencontre face au RC Strasbourg, le coach parisien s’était rapidement penché sur les solutions. Il dispose de trois options : Pablo Sarabia, Carlos Soler et Hugo Ekitike. Le 8 octobre dernier, les Rouge & Bleu avaient aligné une attaque Soler-Sarabia-Mbappé face au Stade de Reims (0-0). Et à ce jour, c’est la seule rencontre de la saison où le PSG n’a pas marqué le moindre but. « Après ce manqué, Galtier attend autre chose de l’animation de son trio expérimental », notamment dans la profondeur.

Si le rôle de meneur est promis à Carlos Soler, reste à connaître l’identité du deuxième attaquant qui accompagnera le numéro 7. Et Hugo Ekitike semble être le joueur qui colle mieux aux demandes du coach. L’attaquant de 20 ans est capable de mieux prendre la profondeur et l’espace que Pablo Sarabia. « Mbappé se plaît par ailleurs à évoluer aux côtés de l’ancien attaquant du Stade de Reims, même s’il manque terriblement d’efficacité devant le but (1 but) », rapporte LP. Mais le petit soucis physique de l’ancien Rémois pourrait finalement profiter à l’Espagnol.

XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Ramos, Marquinhos (c), Bitshiabu (ou Mukiele) – Ruiz, Verratti, Vitinha – Soler – Mbappé, Sarabia (ou Ekitike)