Robert Lewandowski cartonne depuis plusieurs années sous le maillot du Bayern Munich. L’attaquant enchaîne les buts et aurait mérité de remporter le Ballon d’Or l’année dernière. Dans une longue interview accordée à l’Equipe, il a été interrogé sur Kylian Mbappé. Et pour lui, il ne se fait aucun doute qu’il marquera l’histoire du football.

« Le plus important, pour un joueur de haut niveau, c’est d’avoir toujours faim, de ne jamais être rassasié, malgré un calendrier démentiel. Kylian Mbappé est en la parfaite incarnation. Il semble être toujours frais mentalement. Comme attaquant, c’est parfois le plus grand défi de parvenir à rester toujours concentré, à chaque instant. J’adore son dynamisme, son explosivité. Il n’est pas le numéro 9 typique, style renard des surfaces, il est davantage un ailier qui aime s’engouffrer dans les espaces. Il ne faut surtout pas lui en laisser, sinon, il est irrésistible. Je suis certain qu’il va être mentalement costaud pour répondre aux fortes attentes et s’inscrire dans la durée parmi les meilleurs du monde. […]Il est brillant avec ses deux pieds et fait preuve de plein de sang-froid face au but adverse. S’il peut sans doute encore faire mieux dans le jeu aérien, il est également capable de parvenir à devenir le meilleur attaquant du monde sans forcément être parfait de la tête, car ce n’est pas ce qui lui est forcément demandé. […]Je ne doute pas un seul instant que Kylian marquera lui aussi l’histoire du football.«