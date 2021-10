Obraniak : « Messi ne fait qu’arriver »

S’il a déjà inscrit trois buts, et non des moindres, en phase de poule de la Ligue des Champions avec le PSG, Lionel Messi n’a toujours pas ouvert son compteur en championnat. Souvent cantonné sur le côté droit par Mauricio Pochettino, la Pulga n’a pas encore trouvé la bonne carburation sous son nouveau maillot. Présent sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, Ludovic Obraniak est revenu sur ce sujet en expliquant qu’il ne s’inquiétait nullement pour la légende argentine.

En effet, l’ancien lillois estime qu’il faut remettre les choses dans leur contexte en ce qui concerne le numéro 30 du PSG : « Là, on est dans le rêve, le fantasme. Lionel Messi ne fait qu’arriver. Il est arrivé en fin de mercato et tout cela a été entrecoupé de trêves internationales avec sa sélection. Je vous laisse imaginer les voyages et les kilomètres parcourus. C’est un garçon qui arrive dans un univers totalement différent. Il était au centre du projet Barcelone, tout était construit autour de lui. Il a été choyé. Là, il est dans un contexte et dans un système de jeu qui sont totalement différents. »