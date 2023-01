À six jours de la fermeture du mercato hivernal, le 31 janvier à 23h00, le PSG compte bien se renforcer offensivement. Et les dirigeants parisiens devraient avoir une puissance financière revue à la hausse pour espérer concrétiser ses objectifs mercato.

Le PSG aura-t-il une nouvelle recrue d’ici la fin du mercato hivernal ? Suite au départ de Pablo Sarabia à Wolverhampton, pour un montant de 5M€ hors bonus, le club de la capitale cherche un nouveau renfort pour suppléer le trio Messi-Neymar-Mbappé en attaque. Et comme annoncé par Christophe Galtier en conférence de presse, le profil recherché est « un joueur de côté, grand, qui va vite, qui marque des deux pieds et fort de la tête. » Selon les dernières rumeurs, le PSG aurait pisté le joueur de l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki (19 ans). Désormais, reste à connaître l’enveloppe du PSG pour cette fin de mercato hivernal 2023.

Une tentative pour Skriniar en fin de mercato ?

D’après plusieurs sources, les Rouge & Bleu disposeraient d’un budget de 10-15M€ pour cet hiver. Mais selon L’Equipe « la donne a quelque peu changé récemment » suite à une réunion à Doha lors du Qatar Winter Tour 2023 la semaine passée. « Et les dirigeants parisiens savent désormais qu’ils disposent d’une enveloppe un peu plus importante » pour possiblement lancer une offensive pour le recrutement de Milan Skriniar. Mais la priorité reste un nouvel élément offensif. Le chiffres de ce nouveau montant n’a pas filtré mais les Rouge & Bleu savent que pour recruter Rayan Cherki, piste prioritaire en cette fin de mercato, il faudra débourser plus de 20M€, hors bonus, pour le joueur formé à l’OL, rapporte le quotidien sportif dans son édition du jour. Et si l’attaquant de 19 ans n’arrive pas dans la capitale cet hiver, le PSG reviendra à la charge à l’été 2023, soit à un an de la fin du contrat de l’international Espoir français. L’Equipe conclut en précisant que « parallèlement à celle de Cherki, le club de la capitale travaille sur d’autres pistes pour cet hiver. »