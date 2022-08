Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 5 août 2022. Renato Sanches nouvelle recrue parisienne, Georginio Wijnaldum à l’AS Roma et les détails de l’opération, le board parisien actif sur le marché des transferts, le PSG toujours le grand favori de la Ligue 1, et le trio offensif Mbappé-Neymar-Messi enfin d’attaque.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la reprise de la Ligue 1 ce week-end et se demande si le PSG est toujours intouchable pour les autres formations du championnat. En effet, les Rouge & Bleu sont les grands favoris pour remporter le 11e titre de champion de France de leur histoire, le 9e en 12 ans. Depuis l’arrivée de QSI en 2011, le club parisien a seulement cédé à trois reprises l’Hexagoal : Montpellier en 2012, l’AS Monaco en 2017 et le LOSC en 2021. Et à ce jour, il est difficile d’imaginer que les Parisiens ne vont encore pas mettre la main sur ce trophée, surtout avec la prolongation de contrat de Kylian Mbappé jusqu’en 2025 (meilleur joueur, buteur et passeur de la saison 2021-2022). Mais outre la victoire finale, le PSG doit également montrer d’autres qualités dans ce championnat. « Il doit être beau, il doit être généreux, et s’arranger pour s’ouvrir et se rendre sympathique, parce que même une marque mondiale ne peut négliger son reflet intérieur. » Ainsi, la belle prestation face au FC Nantes au Trophée des Champions (4-0) laisse présager une saison plus palpitante pour les supporters parisiens. Dans ce calendrier particulier avec une Coupe du monde programmée entre le 21 novembre et le 18 décembre, l’enchainement des matches et quatre descentes en fin de saison (pour la mise en place d’une Ligue 1 à 18 clubs), certains clubs restent favoris pour occuper le podium en fin de saison comme l’OL, l’OM, l’AS Monaco, l’OGC Nice ou encore le Stade Rennais. Comme la saison passée, le RC Strasbourg et le RC Lens pourraient être les outsiders de ce nouvel exercice.

Le quotidien sportif revient aussi sur l’arrivée de Renato Sanches au PSG. Le désormais ex-joueur du LOSC a paraphé un contrat de 5 ans chez les Rouge & Bleu et est désormais lié jusqu’en juin 2027. L’accord entre les deux clubs a été trouvé ce mardi soir et les dirigeants parisiens ont versé une somme d’environ 15M€ à leurs homologues lillois, rapporte L’E. C’est un joueur qui apportera une qualité différente dans l’entrejeu du PSG, comme l’a expliqué Christophe Galtier en conférence de presse : « C’est un joueur qui a des qualités que d’autres n’ont pas, notamment si je compare à Marco (Verratti), Vitinha ou Danilo. Ce type de joueur est très explosif, percutant, avec de l’impact. Il a une capacité à casser des lignes et aussi à rattraper des coups sur le plan défensif. » Cependant, le Portugais de bientôt 25 ans arrive à court de compétition et « va faire l’objet d’une remise à niveau athlétique avant de pouvoir prétendre débuter sous ses nouvelles couleurs. » Ainsi, il ne jouera pas face à Clermont ce samedi. Hier, le coach du PSG a également annoncé qu’il attendait trois nouvelles recrues lors de ce mercato. Il s’agit d’un défenseur, d’un milieu et d’un avant-centre, précise le quotidien sportif.

Dans le sens des départs, le PSG va se séparer de Georginio Wijnaldum en prêt avec option d’achat à l’AS Roma. Le Néerlandais de 31 ans est arrivé à Rome hier en début de soirée et devrait s’engager avec la Louve dans les prochaines heures. Encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec les Rouge & Bleu, Georginio Wijnaldum va donc découvrir un nouveau championnat cette saison. Concernant l’option d’achat, estimée à 8M€, elle s’activera à deux conditions : le joueur doit disputer la moitié des rencontres du club italien et ce dernier doit se qualifier pour l’édition 2023-2024 de la Ligue des champions. Si ces deux critères sont remplis, Gini Wijnaldum sera lié à l’AS Roma jusqu’en juin 2025. Lors de ce prêt, le PSG prendra en charge 40% du salaire. « Le club aurait préféré une vente sèche mais il s’est montré favorable à un tel montage car il n’avait pas versé d’indemnité de transfert pour l’ancien de Liverpool, arrivé libre à l’été 2021, et qu’il a donc déjà amorti dans les comptes », précise L’Equipe.

De son côté, Le Parisien rapporte que le PSG va encore se montrer actif lors de ce mercato. Comme annoncé par Christophe Galtier, trois recrues sont encore espérées, en plus de Renato Sanches. L’international portugais a signé son contrat ce jeudi soir et le transfert aurait coûté 10M€, plus 3M€ de bonus, selon LP, soit un montant inférieur aux 15M€ souhaités par le LOSC. « Sur ce dossier, Luis Campos s’est montré habile négociateur. » Ainsi, le groupe 1 du PSG compte actuellement 24 joueurs, mais Leandro Paredes et Idrissa Gueye sont susceptibles de quitter le club dans les jours à venir. Pour renforcer l’équipe, la priorité sera sans doute de recruter un défenseur central. À ce jour, quatre joueurs sont présents dans l’effectif à ce poste : Marquinhos, Sergio Ramos, Presnel Kimpembe et Abdou Diallo. Thilo Kehrer fait partie du loft tandis que Nordi Mukiele est considéré comme la doublure d’Achraf Hakimi au poste de piston droit. Pour le milieu de terrain, « le renfort d’un joueur à dominante physique est quand même dans les tuyaux. »

Le quotidien francilien se demande aussi si le trio offensif Messi-Neymar-Mbappé sera enfin d’attaque cette saison. Après un premier exercice décevant, les trois attaquants vont afficher d’autres ambitions à l’aube de la nouvelle saison de Ligue 1. Car à l’exception de la fin d’exercice 2021-2022, les trois offensifs du PSG n’ont pas eu beaucoup l’occasion de briller ensemble, notamment en raison des blessures et méformes physiques de Neymar Jr et Lionel Messi. « Ensemble, ils ont été alignés d’entrée seulement à 19 reprises, pour une bonne partie au printemps 2022. » Mais depuis leur retour à l’entraînement début juillet, les deux Sud-Américains ont retrouvé une excellente condition physique comme en attestent leurs prestations lors de la tournée au Japon ou au Trophée des Champions. « Ils semblent tous les trois prêts à mettre de côté leurs egos pour amener le PSG vers les sommets européens. » Et afin de mettre ce trio dans les meilleures dispositions, Christophe Galtier a fait le choix d’un système en 3-4-1-2 avec un Lionel Messi en soutien de ses deux autres coéquipiers. Et avec le rythme et l’enchaînement des matches, ce nouveau dispositif tactique va se perfectionner au fil des semaines.