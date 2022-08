Alors que le PSG est en passe de boucler sa quatrième recrue de l’été (après Vitinha, Ekitike, Mukiele et potentiellement Renato Sanches), le club s’efforce de dégraisser son effectif lors de ce mercato et souhaite toujours se séparer de nombreux milieux de terrain dont Gueye, Herrera, Wijnaldum, Draxler et Leandro Paredes. Le club de la capitale souhaiterait donc rester actif, et continuer de renforcer le coeur de son jeu. Pour ce faire, les Parisiens cibleraient… Bernardo Silva

Le joueur ne serait pas contre un retour en France

En effet, selon les informations de nos confrères de Foot Mercato, le joueur serait prêt à quitter Manchester City après 5 saisons en Premier League, devenant au fil des années le maître à jouer de Pep Guardiola. Si le joueur serait favorable pour s’engager du côté du FC Barcelone, le club catalan n’aurait pas trouver d’accord avec les Citizens pour le milieu de 27 ans, laissant une fenêtre de tir au récent vainqueur du Trophée des Champions. Le prix d’un potentiel transfert devrait alors s’évaluer aux alentours de 80-85M€ et après un mercato plutôt actif côté barcelonais, les Blaugranas voudraient attendre de vendre Frenkie De Jong avant de passer à l’action. De plus, le natif de Lisbonne ne serait apparemment pas contre un retour en Ligue 1.

Campos en chef de file ?

Luis Campos, qui connaît parfaitement le Portugais, avait déjà oeuvré pour son arrivée à l’été 2014 contre 15M€ à l’AS Monaco. Le conseiller sportif du Paris Saint-Germain pourrait tenter de nouveau de convaincre Bernardo Silva de le rejoindre. À la recherche d’autres profils pour renforcer son milieu de terrain, le club Rouge & Bleu ferait de l’actuel joueur de Manchester City sa nouvelle priorité pour la fin de ce mercato toujours selon Foot Mercato.

Reste à voir dans quel système de jeu pourrait s’intégrer l’ancien monégasque, alors que le flanc de l’attaque est déjà occupé par la fameuse « MNM » et qu’il serait difficile de l’imaginer dans un milieu à deux au côté de Marco Verratti…