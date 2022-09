Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale en ce mardi 13 septembre : les révélations sur le contrat de Kylian Mbappé, les cinq prolongations envisagées par le club, le long périple jusqu’à Haïfa et la place de titulaire à venir de Danilo Pereira en défense.

C’est un feuilleton qu’on ne pensait pas revoir sur la table de sitôt et qui se retrouve pourtant en Une de L’EQUIPE ce jour. « L’option qui relance le feuilleton », titre même le quotidien sportif français au moment d’aborder la réalité derrière le contrat signé par Kylian Mbappé au PSG en mai dernier. Officiellement prolongé jusqu’en 2025, l’attaquant français serait en réalité sous contrat avec le club parisien jusqu’en 2024 avec une année supplémentaire en option sur laquelle seul le joueur a la main. « Cette dernière année est à la discrétion de Kylian Mbappé », confirme une source interne au média. « Dès l’été prochain, le PSG devra de nouveau se pencher sur le dossier et pourra encore se retrouver ne difficulté », écrit L’EQUIPE qui pose un dilemme clair pour l’été 2023 : soit Paris devra le convaincre de prolonger via l’option, soit envisager une vente pour éviter un départ libre en 2024. L’EQUIPE poursuit en indiquant que cette option s’apparente à un levier pour le joueur afin de s’assurer de la compétitivité du PSG. Ce serait tout sauf une question d’argent puisque, sur ce volet, tout est convenu pour une troisième saison. Des engagements ont été pris au moment de sa prolongation, et ceux-ci seront donc au coeur de la suite des événements avec cette option entre les mains du joueur.

Autre dossier abordé par L’EQUIPE dans son édition du jour : les prolongations de cinq joueurs envisagées par le PSG. Il s’agit précisément de Marquinhos, Marco Verratti, Presnel Kimpembe, Leo Messi et Sergio Ramos. Selon le quotidien français, Luis Campos s’est entretenu avec les trois premiers cités tout récemment afin de prendre le pouls avant d’initier de vraies négociations. Les trois joueurs sont actuellement engagés jusqu’en 2024. Toujours selon L’EQUIPE, les dossiers Marquinhos et Marco Verratti avaient déjà avancé sous l’ancienne direction sportive présidée par Leonardo, le Brésilien étant même proche de signer jusqu’en 2027. Ainsi, si les bases de ces négocations sont toujours d’actualité, il suffira aux deux parties de les prendre comme point de départ afin de trouver un accord assez rapidement.

Les dossiers Leo Messi et Sergio Ramos sont quelque peu différents. Pour eux, il s’agit plutôt d’une possible prolongation sous condition. Selon L’EQUIPE, Luis Campos n’est pas contre l’idée de les prolonger, eux qui seront libres le 30 juin 2023, mais seulement à condition que leur niveau de jeu ne baisse pas. Si cette condition est remplie, alors le conseiller sportif du PSG ne s’interdira pas de leur proposer une prolongation de deux ans. En attendant, Luis Campos se montre patient et souhaite prendre le temps pour discuter. Leo Messi a quant à lui décidé de repousser toutes les discussions liées à son avenir à après la Coupe du monde.

Dernière chose abordée par L’EQUIPE, le long déplacement que va effectuer le PSG pour se rendre à Haïfa dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des champions, pour lequel 1500 supporters parisiens seront présents malgré l’absence du CUP. Deux avions sont prévus : un en début d’après-midi pour l’équipe de Youth League et une partie des salariés mobilisés pour le déplacement, puis celui des joueurs de l’équipe première un peu plus tard. Quatre de vol, puis un trajet en car d’au moins une heure entre l’aéroport de Tel-Aviv et Haïfa. En conséquence, les joueurs ne seront pas à leur hôtel avant 22 ou 23h et ne pourront pas découvrir le stade ce mardi. De surcroit, en raison du temps de trajet, les joueurs ne regagneront pas Paris dès la fin du match mercredi soir, mais jeudi après une nuit de plus sur place, soit trois jours avant le déplacement à Lyon en Ligue 1.

Un tel voyage justifie le fait que le PSG a pris la décision d’organiser son dernier entraînement avant la rencontre contre le Maccabi Haïfa au Camp des Loges ce mardi matin. Quoi qu’il arrive, Presnel Kimpembe ne sera pas du voyage, tandis qu’un autre joueur dont le nom n’a pas filtré était incertain pour le déplacement ce lundi selon les informations de L’EQUIPE.

Dans son édition du jour, Le Parisien s’attarde sur la question d’un éventuel changement de système à la suite de la blessure de Presnel Kimpembe. Pas de faux suspense : selon les informations du quotidien francilien, rien ne bougera. Paris va continuer de travailler en 3-4-3. « Au club, on estime que ce contretemps n’est pas un motif suffisant pour repasser dans un système à quatre défenseurs et, ainsi, mettre un frein aux trois derniers mois de travail dans ce nouveau système », écrit Le Parisien. Pour remplacer Presnel Kimpembe, Christophe Galtier devrait faire confiance à Danilo Pereira, une « solution qui s’est imposée d’elle-même en ce début de saison ». Quoi qu’il en soit, les solutions pour maintenir ce sytème « ne sont pas infinies » et se limitent au Portugais et à Nordi Mukiele pour l’axe droit, poursuit Le Parisien, tout en sachant que celles-ci conduiront toujours un joueur à être dans une position inconfortable.