Avec l’absence de Juan Bernat, le PSG possède deux latéraux gauches de métier, Layvin Kurzawa et Mitchel Bakker. Depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino, c’est l’international français qui joue le plus, alors que le Néerlandais n’apparait plus sur le terrain (alors qu’il était le joueur le plus utilisé par Thomas Tuchel). Mais un troisième joueur peut jouer à ce poste, Abdou Diallo. Le défenseur central de formation a réalisé une très belle performance à ce poste contre Dijon. Quel choix fera le technicien contre le FC Barcelone ? Tripy Makonda ancien latéral gauche formé au PSG dresse le portrait des différents protagonistes.

“Layvin réunit toutes les qualités d’un latéral moderne. Il se projette vite vers l’avant pour apporter un plus offensivement, comme on l’a vu à Barcelone où il est présent sur le but égalisateur de Mbappé. Sur ce match, il a aussi su défendre et bloquer Ousmane Dembélé 70 % du temps. Il a subi des dribbles mais c’est normal pour un joueur à ce poste, salue Makonda dans Le Parisien. Diallo ? C’est un profil plus défensif. Il est central de formation et quand il joue à gauche, il va plus insister sur l’assise défensive et les sorties de balle, trouver des bons angles de passe qui font avancer le jeu. Il sait, comme Layvin, être serein avec le ballon.“

Le titi parisien explique que la stratégie choisie par Mauricio Pochettino contre le FC Barcelone dictera du titulaire au poste.