Dans cinq petits jours, le PSG se déplacera sur la pelouse du stade Bernabeu pour le compte du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Vainqueurs d’une courte tête à l’aller, les Parisiens devront batailler en terre hostile pour glaner leur qualification face au Real Madrid. Et pour cette partie, Mauricio Pochettino devrait une fois de plus pouvoir jouir d’un groupe quasiment au complet.

En effet, une légère incertitude demeure au sujet d’Achraf Hakimi, lui qui devrait reprendre le chemin de l’entraînement ce dimanche. Autre élément qui devrait manquer ce choc, Sergio Ramos. Sur le flanc depuis de longues semaines, le central de 35 ans, touché au mollet, fait tout pour revenir à temps pour le 9 mars. Ce jour, Marca évoque d’ailleurs le cas de l’ancien merengue. Le média madrilène s’interroge sur la participation de la légende ibère face au Real Madrid.

Si tout porte à croire qu’il devrait déclarer forfait, un petit espoir subsiste. En effet, au vu du professionnalisme et du mental du principal intéressé, Marca le voit bien revenir dans les temps au sein du groupe de Mauricio Pochettino. Surtout, ce que Marca attend avec la plus grande impatience, c’est le retour en grandes pompes de son icône dans son jardin. Me média imagine bien une standing ovation pour celui qui n’a disputé que cinq petites rencontres sous la tunique du PSG depuis son arrivée. Il faut dire que l’international espagnol n’a pas eu la sortie qu’il méritait, explique Marca.