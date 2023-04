Hugo Ekitike a rejoint le PSG l’été dernier en provenance de Reims après une bonne saison en Ligue 1. Mais à Paris, il n’a pas beaucoup de temps jeu. L’attaquant (20 ans) prend son mal en patience et aurait un choix bien défini pour son avenir.

En arrivant au PSG l’été dernier, Hugo Ekitike s’attendait certainement à autre chose. Prêté avec option d’achat (35 millions d’euros) par Reims, le longiligne attaquant (1m89) savait qu’il n’allait pas être un titulaire indiscutable en arrivant à Paris. Mais il n’a pas beaucoup de temps de jeu pour sa première saison chez les Rouge & Bleu (27 matches, 10 titularisations 1096 minutes de jeu, 4 buts, 3 passes décisives). Ces derniers jours, des rumeurs faisaient écho d’un possible désir de ses dirigeants pour un départ d’Ekitike. Mais le joueur a une volonté pour la suite de sa carrière.

Il était dans le viseur du Borussia Dortmund et de Newcastle

Selon les informations de Foot Mercato, même s’il joue peu, il ne compte pas quitter le PSG cet été. Luis Campos – le conseiller sportif des Rouge & Bleu – ne lui a pas envoyé nouvelle ni intention du souhait des dirigeants parisiens qu’il trouve une porte de sortie lors du mercato estival. L’été dernier, malgré des offres financières plus importantes et plus de garanties sportives à l’étranger, comme Newcastle ou le Borussia Dortmund, il avait choisi le PSG, « le choix du cœur. » C’est Luis Campos qui est à l’origine de sa venue et « a tout fait pour le convaincre de signer à Paris.«