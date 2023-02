Ce mercredi, le PSG poursuit son marathon de matches avec un gros choc en Coupe de France face à l’Olympique de Marseille. Et pour cette rencontre, Christophe Galtier pourra compter sur un retour majeur au milieu de terrain.

Le PSG entame sa série de grosses affiches. Et cela commence par un Classico ce mercredi (21h10 sur France 3 et beIN SPORTS 1) au Stade Vélodrome. Pour ce choc des 8es de finale de Coupe de France, Christophe Galtier pourra compter sur le retour de Marco Verratti, suspendu lors des deux derniers matches. De retour à l’entraînement collectif, Neymar Jr pourrait également figurer dans le groupe pour ce déplacement à Marseille. Privé à coup sûr de Nordi Mukiele, Renato Sanches et Kylian Mbappé, le coach parisien devrait aligner sa meilleure équipe pour ce premier Classique du mois de février.

Une chance à saisir pour Warren Zaïre-Emery ?

Si Sergio Rico, devenu gardien numéro 2 suite au départ de Keylor Navas, pouvait espérer grappiller ses premières minutes de la saison, c’est finalement Gianluigi Donnarumma qui est pressenti pour occuper la place de titulaire, selon L’Equipe. En défense, la charnière centrale pourrait être composée de Marquinhos et Danilo Pereira. De retour à l’entraînement, Presnel Kimpembe et Sergio Ramos semblent être trop juste pour débuter la rencontre. En grande forme ces derniers matches, Achraf Hakimi devrait être aligné sur le côté droit de la défense. Concernant le côté gauche, un doute subsiste entre la titularisation de Nuno Mendes et Juan Bernat.

Dans l’entrejeu, Christophe Galtier pourra compter sur le retour de suspension de Marco Verratti. Et l’Italien pourrait être associé à Warren Zaïre-Emery et Fabian Ruiz dans l’entrejeu, toujours selon le quotidien sportif. Une belle opportunité à saisir pour le jeune Titi, qui sort de deux belles entrées face au Montpellier Hérault (3-1) et le Toulouse FC (2-1). De son côté, Vitinha pourrait une nouvelle fois évoluer un cran plus haut dans un 4-4-2 losange. Enfin en attaque, un doute existe entre Hugo Ekitike et Neymar Jr pour accompagner Lionel Messi.