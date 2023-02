Revue de Presse PSG : Donnarumma, Neymar, Verratti, effectif…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 7 février 2023. Donnarumma doit apporter des garanties, Neymar Jr de retour à l’entraînement, Marco Verratti indispensable dans l’entrejeu parisien et l’effectif limité peut-il être un problème pour Christophe Galtier.

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur Gianluigi Donnarumma. Gardien numéro 1 et débarrassé de l’ombre de Keylor Navas, le portier italien doit désormais « apporter de vraies garanties à son staff et son équipe. » S’il devrait récupérer sa place de titulaire face à l’Olympique de Marseille en Coupe de France, une compétition destinée à Keylor Navas avant son départ, le portier de 23 ans devra dégager plus de sérénité et de garanties que lors de son dernier match face à Toulouse (2-1). « Si Donnarumma ne commet pas d’erreur grossière, il en commet quand même quelques-unes regrettables » à l’image de son but encaissé face au TFC. D’une façon générale, Gigio Donnarumma ne se montre pas souverain sur les coups de pied arrêtés à l’image de ses deux sorties à contretemps en Ligue des champions face à la Juventus Turin (2-1) et le Maccabi Haïfa (7-2). Le champion d’Europe 2021 conserve toujours ses petits défauts qui l’empêchent de franchir un cap. « En interne, certains estiment qu’il n’est pas toujours aidé par ses défenseurs, ce qui est vrai. Mais il ne diffuse pas toujours une grande confiance, notamment dans son jeu au pied sous pression. » Il affiche toujours des difficultés à orienter ses épaules lors des relances. « ‘On a l’impression qu’il n’a pas les codes' », dit un habitué du poste. »

Le quotidien sportif rapporte également le retour à l’entraînement de Neymar Jr. Après avoir manqué les deux derniers matches pour une fatigue musculaire et une gêne à l’adducteur, le numéro 10 du PSG a retrouvé la séance collective ce lundi. Ménagé par le staff parisien ces derniers jours, le Brésilien pourrait réintégrer le groupe pour le déplacement à Marseille en Coupe de France, « si aucune douleur n’est apparue à la suite de cette séance », précise L’E. De son côté, Presnel Kimpembe a aussi participé à l’entraînement collectif des Rouge & Bleu. L’international français « ne semble plus ressentir de douleur au tendon d’Achille. » Reste désormais à savoir s’il sera apte pour le match face aux Marseillais. Christophe Galtier pourra compter sur le retour de Marco Verratti, de retour de suspension, mais pas Renato Sanches, sorti en larmes face à Toulouse (2-1) après avoir ressenti une douleur musculaire à la cuisse gauche.

De son côté, Le Parisien se concentre sur le retour de Marco Verratti. Après deux matches de suspension, l’Italien doit redynamiser un milieu de terrain qui peine à convaincre ces dernières semaines. Même s’il alterne entre blessures et suspensions depuis maintenant plus de dix ans, Marco Verratti reste un élément clé dans le jeu des Rouge & Bleu. Le joueur de 30 ans avait bien commencé la saison 2022-2023 avec 11 titularisations d’affilée, du jamais-vu depuis son arrivée dans la capitale à l’été 2012. Mais il a repris ses mauvaises habitudes dès début 2023. Sur les huit matches disputés par le PSG depuis janvier, « Il Gufetto » en a seulement disputé deux pour un total de 114 minutes de jeu (90 minutes contre Lens et 14 minutes contre Reims). Un faible temps de jeu qui s’explique par une blessure à la cuisse gauche qui lui a fait manquer trois rencontres (Rennes, Angers et Pays de Cassel), une suspension de deux matches (Montpellier et Toulouse) et une accumulation de cartons jaunes (Châteauroux).

Depuis le début de saison, il occupe la 9e place au classement du temps de jeu des Parisiens (23 matchs, 1.776 minutes), et il se situe derrière des joueurs comme Sergio Ramos, Neymar Jr ou encore Lionel Messi. « Il est donc temps de corriger ce retard à l’allumage en 2023 » surtout à l’approche du 8e de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich. Avant cela, il pourra retrouver du rythme avec deux affiches face à l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco. « Le retour à la compétition du milieu de terrain italien doit à la fois lui permettre de retrouver des certitudes et d’en apporter à une équipe parisienne aussi ronronnante qu’en manque d’inspiration ces derniers matchs », estime LP. Car avec ou sans lui, l’équipe parisienne n’affiche pas le même visage.

Enfin, le quotidien francilien se demande si l’effectif limité du PSG peut poser problème à Christophe Galtier. Cette saison, la direction parisienne a décidé de réduire son effectif en passant d’une trentaine de joueurs à 23 joueurs de champ, dont 5 Titis (El Chadaille Bitshiabu, Timothée Pembélé, Warren Zaïre-Emery, Ismaël Gharbi et Ilyes Housni). Un choix justifié par Luis Campos dans un entretien à Téléfoot : « Le plan passe par la réduction du nombre de joueurs professionnels, qui était trop grand avant, précisément pour ouvrir l’espace aux jeunes du club de grande qualité et ne pas les perdre pour les autres grands clubs européens. Le coach comprend le projet. » Une stratégie qui commence à porter ses fruits avec l’apparition de plus en plus fréquente de Warren Zaïre-Emery.

Mais reste à savoir si cet effectif réduit est armé pour enchaîner les matches en un laps de temps. « Pour Christophe Galtier, le numéro d’équilibriste n’est pas aisé. Qui dit faible nombre de joueurs, dit cadres sursollicités, dit risque de blessures ou suspensions… » En 31 matches cette saison, sept joueurs de champ ont disputé plus de 2.000 minutes (Marquinhos, Sergio Ramos, Messi, Mbappé, Vitinha, Neymar et Hakimi). À titre de comparaison, ils sont seulement deux à dépasser la barre des 2.000 minutes au Bayern Munich (en seulement 29 matches). Face à ce manque de profondeur, le PSG a tenté de rectifier le tir au mercato d’hiver avec les dossiers Milan Skriniar et Hakim Ziyech, mais sans succès. « On avait la volonté de réduire l’effectif et de libérer certains joueurs présents depuis un moment, renouveler notre effectif. (…) Je n’ai pas de regret. On était tout près d’avoir un joueur supplémentaire. On ne l’a pas eu. C’est comme ça », avait récemment déclaré le coach parisien.

Pour le match face à Marseille, Christophe Galtier pourra compter sur le retour de suspension de Marco Verratti et potentiellement Neymar Jr. Le Brésilien a effectué son retour à l’entraînement ce lundi, rapporte Le Parisien. « Il faudra voir s’il réagit bien à cette reprise du travail sur le terrain pour pouvoir prétendre à une place de titulaire au Vélodrome ce mercredi, en 8e de finale de la Coupe de France. » Après avoir repris de façon partielle l’entraînement avec ses coéquipiers jeudi dernier, Presnel Kimpembe était encore présent à la séance collective. De son côté, Sergio Ramos a aussi effectué son retour à l’entraînement. Enfin, pour Renato Sanches, blessé musculairement à la cuisse gauche, il « sera forfait pour les prochains rendez-vous du PSG. »