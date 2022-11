Revue de Presse PSG : AJ Auxerre, internationaux, Kimpembe…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 11 novembre 2022. Presnel Kimpembe sera-t-il en forme pour la Coupe du monde 2022 avec l’équipe de France, les Mondialistes doivent-ils jouer ou être préservés face à l’AJ Auxerre ce dimanche au Parc des Princes.

Dans son édition du jour, Le Parisien se demande si le défenseur du PSG, Presnel Kimpembe, sera à 100% pour la Coupe du monde 2022. Le Titi a connu un premier tiers de saison marqué par les blessures (ischio-jambiers, tendon d’Achille). Pourtant, l’international français a été convoqué dans la liste de Didier Deschamps pour disputer le Mondial au Qatar (20 novembre – 18 décembre) avec l’équipe de France, malgré un très faible temps de jeu ces deux derniers mois (70 minutes depuis le 10 septembre). Et sauf nouveau pépin physique, le champion du monde 2018 sera du voyage au Qatar, mais reste désormais à savoir dans quelle forme. « Le manque de rythme et de temps de jeu est une donnée majeure qui entretient le flou autour de son niveau de compétitivité. » Depuis sa blessure aux ischio-jambiers face au Stade Brestois (1-0) le 10 septembre dernier, le défenseur parisien a manqué 12 rencontres. « Jamais il n’avait été tenu éloigné des pelouses aussi longtemps au cours de sa carrière », rapporte LP.

Mais les dernières nouvelles sont plutôt positives pour Presnel Kimpembe. En effet, le natif de Beaumont-sur-Oise a retrouvé ses coéquipiers à l’entraînement collectif ce jeudi et il rejouera ce week-end face à l’AJ Auxerre (dimanche à 13h), comme l’a affirmé le sélectionneur français, Didier Deschamps. Même si son retour à la compétition sera le bienvenu, le doute n’est pas totalement levé sur son état physique en raison de l’exigence que demande une compétition comme la Coupe du monde. « C’est en ce sens notamment que le sélectionneur de l’équipe de France a fait appel à neuf défenseurs dont la majorité est capable de jouer dans l’axe. » Dans l’entourage du joueur, on se montre plutôt rassurant « en mettant l’accent sur le travail qu’il a accompli afin d’être prêt pour cette échéance. » En effet, le défenseur du PSG a enchaîné les soins au quotidien et a réalisé un travail musculaire au niveau des mollets et des hanches. Il a également perdu du poids afin de gagner en agilité sur le terrain. Après avoir connu un rôle de remplaçant lors de la Coupe du monde 2018, Presnel Kimpembe « a tenté de mettre toutes les chances de son côté pour disputer ce Mondial dans la peau d’un cadre et d’un titulaire. »

Le quotidien francilien se penche également sur la prochaine rencontre face à l’AJ Auxerre et se demande s’il faut ménager ou faire jouer les internationaux à une semaine du début de la Coupe du monde. Et comme pour tous les Mondialistes, l’objectif sera de ne pas se blesser ce week-end en match, tout en ayant pour objectif de conserver l’invincibilité du PSG. La semaine passée, le coach parisien, Christophe Galtier, avait expliqué que la meilleure préparation était de jouer : « La meilleure façon de se préparer pour faire un bon Mondial, c’est de jouer (…) Je leur dis souvent : ‘quand vous jouez, jouez à fond, sans aucune retenue.’ Parce qu’on peut même se blesser sur une petite séance d’entraînement. Avoir une obligation de résultat permet de rester en éveil et donc d’être prêt. »

Et pour l’ancien directeur de la performance du PSG et de l’OL, Alexandre Marles, les Mondialistes du PSG doivent disputer ce dernier match avant la Coupe du monde : « Déjà parce que ce n’est jamais très bon de trop couper, surtout sachant qu’il n’y aura pas de préparation avant les premiers matchs. Ces joueurs-là sont comme des Formule 1. Le moindre détail peut les bloquer. Et les laisser quinze jours sans rien pourrait s’avérer contre-productif. Et puis, connaissant le tempérament des concernés, Coupe du monde ou pas Coupe du monde, ils auront tous envie de jouer. » De plus, les Parisiens pourront profiter de l’excellente pelouse du Parc des Princes, bien moins lourde et grasse que celle du Moustoir la semaine passée. « Il y a moins de risque. Messi, il n’est pas forfait à Lorient pour une inflammation du tendon d’Achille. Il l’est parce que tu joues sur un terrain qui est moyen. Après, vous n’êtes malgré tout jamais à l’abri de vous faire découper par un adversaire. Les mecs en face feront un peu plus attention avec un international. Mais c’est plus facile à dire qu’à faire », détaille Alexandre Marles.

De son côté, L’Equipe n’évoque pas le PSG dans son édition du jour.