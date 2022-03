Deux jours après l’élimination en Ligue des champions face au Real Madrid (3-2 en score cumulé), les joueurs du PSG retrouvaient le Camp des Loges ce vendredi dans une ambiance pesante. Ce vendredi, le quotidien Le Parisien revient sur cette journée particulière pour les Rouge & Bleu. Sous la pluie de Saint-Germain-en-Laye, un dispositif de sécurité a été déployé aux alentours du Camp des Loges afin de contenir un éventuel mécontentement des Ultras du PSG. Mais au contraire de mars 2019 après l’élimination face à Manchester United, où les supporters avaient exprimé leur courroux lors d’un entraînement au Parc des Princes, « personne n’est apparu avant, pendant ou après la séance collective. » De son côté, le directeur sportif parisien, Leonardo, était présent au centre d’entraînement et a notamment délivré un message de remobilisation pour cette fin de saison 2021-2022 avec pour objectif de soulever le 10e titre de champion de France de l’histoire du club.

Concernant la séance du jour, les titulaires du match de mercredi se sont entraînés en salle, tandis que les remplaçants et les jeunes étaient présents sur les terrains. Touché au mollet depuis plus d’un mois, Sergio Ramos poursuit son travail de récupération. Blessé à la cuisse gauche face aux Madrilènes, Ángel Di Maria a rejoint l’infirmerie et sera absent plusieurs semaines. Au niveau de l’ambiance au centre d’entraînement, « les retrouvailles étaient particulièrement lourdes pour des joueurs encore marqués par une élimination qu’une partie du groupe a encore du mal à comprendre. » Les discussions entre les joueurs étaient rares, rapporte LP, et les réseaux sociaux du club sont restés inanimés toute la journée. « Les Parisiens se retrouveront une nouvelle fois ce samedi matin avec le même dispositif de sécurité », conclut le quotidien francilien.