Mercato – Coup dur pour le PSG dans le dossier Zabarnyi ?

Pour renforcer sa défense centrale, le PSG aurait fait d’Illia Zabarnyi sa priorité. Mais Bournemouth se montre gourmand. Ce dernier aurait également vu la piste pour le remplacement de l’international ukrainien, Bafodé Diakité, prendre du plomb dans l’aile.

Champion d’Europe, le PSG aimerait apporter quelques nouvelles touches dans son effectif. Pour venir concurrencer Marquinhos, les dirigeants parisiens auraient jeté leur dévolu sur Illia Zabarnyi. L’international ukrainien de Bournemouth (22 ans) s’est déjà mis d’accord avec les Rouge & Bleu pour un contrat de cinq ans. Mais le club anglais se montre intransigeant dans les négociations, réclamant 70 millions d’euros pour lâcher son joueur. Il cherche également un successeur à Illia Zabarnyi avant de le laisser filer.

A voir aussi : Mercato : Tottenham prêt à doubler le PSG sur le marché des transferts ?

Bafodé Diakité ne devrait pas être le remplaçant d’Illia Zabarnyi à Bournemouth

Ces derniers jours, le nom de Bafodé Diakité avait été avancé. Ce samedi après-midi, Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport, a indiqué que le LOSC avait repoussé une offre des Cherries aux alentours des 30 millions d’euros avec bonus pour son défenseur central (24 ans). Lille réclamerait 40 millions d’euros pour lâcher son joueur. Le journaliste explique que Diakité ne devrait pas rejoindre Bournemouth. Un coup dur pour le PSG ? Fabrice Hawkins explique que malgré des intérêts de clubs de Premier League, Illia Zabarnyi veut rejoindre le PSG. Les négociations se poursuivent entre le champion d’Europe et Bournemouth pour tenter de trouver un accord, conclut RMC Sport.