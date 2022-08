Pour son premier match de la saison 2022-2023 de Ligue 1, le PSG a livré une prestation plus qu’aboutie sur la pelouse du Clermont Foot. Porté par un duo Messi-Neymar en très grande forme, le club de la capitale s’est largement imposé sur le score de 5 à 0 et prend déjà les commandes du championnat. Les hommes de Christophe Galtier n’ont laissé aucune chance au CF63 en menant déjà 3-0 à la pause. Une belle avance acquise assez tôt dans le match et qui a permis à Christophe Galtier d’opérer des changements dès l’heure de jeu. L’occasion pour Nordi Mukiele de faire son entrée à la place de Sergio Ramos (noté 6.5/10 par la rédaction CS). Après la rencontre, le nouvelle recrue parisienne a répondu aux questions des médias. Il a notamment apprécié le clean-sheet et la performance globale des Rouge & Bleu, dans des propos rapportés par Le Parisien.

Le PSG déjà en mode patron

« On gagne avec la manière. On a fait un très bon match, du début à la fin en étant sérieux. On a respecté l’adversaire. On commence bien la saison, le championnat. Et le plus important, c’est d’avoir gagné sans encaisser de but. C’est une bonne victoire des deux côtés, offensivement et défensivement (…) Il fallait respecter Clermont. Il fallait bien gagner ce match, marquer, ne pas prendre de but. C’est positif pour tout le monde. »

Son adaptation et sa relation avec Sergio Ramos

« L’adaptation a été rapide. C’est un retour en France pour moi donc ce n’est pas si compliqué. Tout le monde m’a bien accueilli. Je suis très content. Je pense que le plus important, ça reste le terrain. Je parle avec Sergio (Ramos), c’est un joueur d’expérience, un grand joueur. C’est une bonne chose de bien s’entendre avec tous les joueurs de l’effectif. »