Le mois d’août du PSG s’annonce intense. Alors que les Rouge & Bleu ont repris la compétition avec deux matchs maîtrisés face à Nantes lors du Trophée des Champions (4-0) et en Ligue 1 pour la première journée contre Clermont (5-0), les Parisiens seront aussi actifs en coulisses. Alors que la liste des joueurs sur le départ s’agrandit de jour en jour, avec la présence récente de Gana Gueye, le Paris Saint-Germain veut continuer aussi à se renforcer après les arrivées de Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches.

Une offre de 25M€ pour Fabian Ruiz…

Ce dimanche matin, le Corriere dello Sport fait sa Une sur le PSG, et sur sa quête d’un nouveau milieu de terrain. Selon le quotidien italien, celui-ci serait tout trouvé en la personne de Fabian Ruiz. L’international espagnol de 26 ans serait ciblé par les dirigeants parisiens pour renforcer son cœur de jeu et ces derniers seraient prêts à dégainer une offre de 25 millions d’euros pour s’attacher les services du joueur. L’ancien sévillan, qui est en fin de contrat en 2023, a refusé de prolonger avec son club italien et les deux parties se seraient mis d’accord pour que ce dernier ne joue pas face à l’Espanyol afin d’être vendu. Le PSG serait même en train de négocier directement avec leurs homologues napolitains pour le milieu de terrain.

… qui faciliterait un départ de Navas ?

À son arrivée, Christophe Galtier a tout de suite tranché sur la hiérarchie des portiers parisiens et c’est Gianluigi Donnarumma qui sera le numéro 1 aux cages cette saison. Une situation qui pourrait pousser Keylor Navas à voir ailleurs. Annoncé sur les tablettes du Napoli depuis quelques jours, le Corriere dello Sport rapporte aussi que la potentielle arrivée de Fabian Ruiz pourrait faciliter un départ du gardien de but costaricain vers le sud de l’Italie. Une situation qui sera donc à surveiller dans les prochains jours.