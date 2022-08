Revue de Presse PSG : Clermont, Neymar, Messi, notes…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 7 août 2022. L’éclatante victoire du PSG sur la pelouse du Clermont Foot (5-0), Neymar Jr en feu et de retour au très haut niveau, Lionel Messi régale le public clermontois et les notes des Parisiens.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la victoire du PSG en titrant « Un récital en ouverture. » En effet, pour leur premier match de la saison 2022-2023 de Ligue 1, les joueurs de Christophe Galtier ont réalisé un véritable festival au Stade Gabriel Montpied avec une éclatante victoire 5-0. Déjà grandiose au Trophée des Champions, Neymar Jr a poursuivi sur sa lancée en inscrivant un but et en délivrant trois passes décisives.

Chahuté par son propre public la saison passée et placé sur la liste des transferts par ses dirigeants, l’attaquant de 30 ans montre un visage séduisant depuis la reprise en juillet. Car bien au-delà du bilan comptable, le numéro 10 parisien a surtout retrouvé une efficacité redoutable dans les derniers gestes, « avec une volonté de privilégier l’efficacité au spectacle. Il y a bien encore quelques gestes en trop (17 ballons perdus) mais rien à voir avec une certaine époque. » De plus, sa dimension physique est en progrès. S’il n’a toujours pas retrouvé sa vélocité de 2017 ou 2018, le Brésilien de 30 ans « dispose d’appuis forts et a retrouvé une première accélération (sur deux ou trois mètres) incisive. » Surtout, il se montre de nouveau important sur la durée. Hier soir, Neymar a été décisif pour la 9e fois d’affilée toutes compétitions confondues (11 buts et 6 passes décisives), sa plus longue série depuis décembre 2019-février 2020. Ce samedi soir au Stade Gabriel Montpied, l’attaquant du PSG a fait mal sur chaque prise de balle et s’est montré performant dans ses replacements défensifs. Placé plus haut sur le terrain, il peut notamment profiter des bons ballons de Marco Verratti et Vitinha.

Autre signe de la renaissance de Neymar Jr : son excellente relation avec Lionel Messi sur le terrain. « Ces deux-là accélèrent, échangent, combinent entre les lignes », à l’image de la construction du but d’Achraf Hakimi. Enfin, l’état d’esprit du Brésilien a également changé. En effet, il exerce le premier pressing de son équipe et couvre régulièrement les montées de Nuno Mendes dans le couloir gauche. Malgré des rumeurs de départ, Ney’ a répété à plusieurs reprises son désir de poursuivre chez les Rouge & Bleu et il le montre sur le terrain. « Et si Christophe Galtier avait trouvé la clef pour tirer le meilleur du ‘Ney’ ? »

Le quotidien sportif revient plus en détails sur la performance parisienne en Auvergne (5-0). Tout comme face au FC Nantes au Trophée des Champions (4-0), les Parisiens ont affiché un visage séduisant et conquérant. Surtout, les Rouge & Bleu ont réalisé un vrai spectacle devant les supporters clermontois, comme en atteste le but acrobatique de Lionel Messi en fin de match. Souvent en difficulté face aux équipes de seconde partie de tableau la saison passée avec un Kylian Mbappé en sauveur, cette fois-ci, le club de la capitale « a continué à mettre du rythme, ses attaquants à presser haut, ses milieux à faire le balais ou provoquer des décalages, ses défenseurs à défendre en avançant. » Et sans un Mory Diaw auteur de plusieurs parades décisives, l’addition aurait pu être plus lourde pour Clermont, le tout avec une variété dans l’animation parisienne. Entre transitions éclaires, jeu combiné et dédoublement, le PSG arrive rapidement à déboussoler l’adversaire. Et outre Neymar Jr, un autre joueur a retrouvé de sa superbe. En effet, Lionel Messi rayonne depuis la reprise. Auteur d’un doublé, il a trouvé le chemin des filets lors de deux rencontres consécutives, une première depuis son arrivée. « Avec son compère Neymar, en attendant Kylian Mbappé, ils incarnent ce PSG créatif, volontaire et spectaculaire. »

Les notes des joueurs du PSG (L’Equipe) : Donnarumma 5 – Ramos 5, Marquinhos 6, Kimpembe 6 – Hakimi 6, Verratti 7, Vitinha 7, Mendes 6 – Messi 8 – Sarabia 4, Neymar 9 / Galtier 8

De son côté, Le Parisien met aussi en avant la belle performance du PSG. Pour leur première sortie de la saison, les champions de France en titre ont montré un visage sérieux et prennent déjà la tête de la Ligue 1, en attendant les autres résultats de la journée. Pourtant sans Kylian Mbappé, touché aux adducteurs, les Parisiens ont brillé, chose impossible la saison passée. Le Stade Gabriel Montpied a notamment pu profiter d’un duo Messi-Neymar en feu. « L’Argentin est en rythme, bien plus que la saison passée, même si les joueurs de Clermont lui ont collé aux basques à chaque prise de balle. Et Neymar omniprésent buteur et triple passeur décisif. » Et pourtant tout n’est pas encore parfait et certains réglages doivent encore être faits. Si les trois défenseurs Sergio Ramos, Marquinhos et Presnel Kimpembe commencent à prendre leurs habitudes, Christophe Galtier a dû les replacer à plusieurs reprises. De son côté, Gigio Donnarumma devra encore travailler en efficacité dans ses sorties de balle. Mais cette équipe parisienne commence à prendre ses marques à l’image de la prestation de Vitinha. Désormais, les Parisiens attendent une opposition plus relevée pour confirmer les belles premières impressions.

Le quotidien francilien fait aussi un focus sur la performance de Neymar Jr. Le numéro 10 du PSG a été impliqué dans quatre des cinq buts de son équipe (1 but et 3 passes décisives) et surtout il montre qu’il est l’homme en forme de ce début de saison. Ce Neymar version 2022-2023 est prometteur et affûté. Comme lors de la tournée au Japon et au Trophée des Champions, « le Brésilien a, une nouvelle fois, semblé fredonner la balade des gens heureux balle au pied. » Grâce à sa vista, son explosivité et sa qualité de passe, il a livré une prestation de haut vol. De plus, il a fait preuve de moins de nervosité et d’exemplarité malgré plusieurs fautes subies. « Preuve que le Neymar nouveau est revenu, il a signé ce samedi son 70e but en 93 sorties en Ligue 1. Seul Zlatan Ibrahimovic avait été plus rapide (87). »

Concernant Lionel Messi, son but acrobatique va faire le tour du monde. Bien servi par Leandro Paredes, La Pulga a régalé le public de Clermont qui lui a rendu une belle ovation en retour. Décevant la saison passée, l’Argentin de 35 ans montre son vrai visage. Un but salué par le coach des Auvergnats, Pascal Gastien : « C’est un talent. Que voulez-vous que je vous dise ? Magnifique ! On peut payer pour voir des joueurs comme ça ! Moi j’ai de la chance, je ne paie pas, je suis payé pour voir des joueurs comme ça. C’est extraordinaire ! »

Les notes des joueurs du PSG (Le Parisien) : Donnarumma 5 – Ramos 6, Marquinhos 7, Kimpembe 6 – Hakimi 7, Verratti 6.5, Vitinha 6, Mendes 6 – Messi 7.5 – Sarabia 6, Neymar 8

Enfin, le Journal du Dimanche évoque aussi cette démonstration parisienne à Clermont. Sans Kylian Mbappé, le secteur offensif du PSG se porte bien. Avec Neymar décisif à quatre reprises, un Lionel Messi auteur d’un doublé, et un Pablo Sarabia qui « compte pour une recrue depuis son retour d’un prêt très réussi au Portugal. » Seulement un mois après sa nomination, Christophe Galtier a mis en place un vrai collectif. Si on a vu de la complicité sur la pelouse, en tribunes aussi la joie était au rendez-vous. « Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ont partagé sourires et petits mots à l’oreille. » Même s’il sait qu’il sera jugé sur la Ligue des champions, Christophe Galtier montre un visage séduisant depuis sa prise de fonction et « rien n’empêche d’apprécier le tableau d’ensemble. »