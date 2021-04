Nabil Djellit n’alignerait pas le onze type contre Metz

Le PSG entre dans une semaine importante avec des matches capitaux en Ligue 1 et Ligue des Champions. Pour ce sprint final, le PSG pourra compter sur ses forces vives, seul Juan Bernat et Marquinhos seront forfaits pour le match contre Metz. À la lutte avec quatre équipes pour le titre de champion de France, le PSG doit-il aligner son onze type contre Metz demain après-midi (17 heures, Canal Plus) ? Pour Nabil Djellit c’est non, au vu des caractéristiques des Messins.

“En règle générale je dirais oui. On a vu un PSG qui a retrouvé un niveau de jeu appréciable même en faisant tourner, notamment physiquement. Ils ont une vraie marge, ils redeviennent un peu la machine qu’ils ont été par le passé sur certaines séquences en Ligue 1. Mais à quelques jours de Manchester City, ce match contre Metz risque de ne pas être simple notamment sur le plan athlétique, lance Djellit dans l’Equipe d’Estelle. […]C’est une équipe qui met de l’intensité physiquement, qui envoie. Il ne faut pas arriver sur une jambe ou faire semblant. […]Dans mon analyse de l’adversaire, peut-être que je me dis qu’il y a plus de risques contre cette équipe. Neymar je ne le mets pas parce que je sais que certains y vont y aller. Ils n’ont pas besoin de mettre Neymar pour battre Metz.“