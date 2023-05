Le PSG devrait sans grande surprise se séparer de Christophe Galtier dans les prochaines semaines. Si le remplaçant du coach français sur le banc parisien peine à se démarquer, plusieurs noms se détachent et chacun d’entre eux avec un partisan en interne.

Le Paris Saint-Germain devrait se trouver un nouvel entraîneur un an après l’arrivée de Christophe Galtier. En effet, l’aventure Rouge & Bleu a mal tournée pour l’ancien de l’OGC Nice et des noms se détachent. Parmi eux, celui de Thiago Motta. Le technicien italien serait sur les tablettes des dirigeants parisiens et avancerait dans la course au banc du PSG avec un soutien de poids en interne. En effet, selon nos confrères du Parisien, le dossier de Thiago Motta a été posé sur la table par Nasser Al-Khelaïfi « dans plusieurs conversations« . Une nouvelle fois, le dirigeant qatari espère avancer avec l’Italien, après l’avoir proposé à la succession l’été dernier de Mauricio Pochettino. Le président du PSG « reste très attaché à l’homme et ancien joueur passé pendant six ans à Paris« . Malgré son fort intérêt pour Thiago Motta, l’entourage de l’actuel coach de Bologne « jure qu’il n’existe aucun contact à ce jour entre l’ex-milieu de terrain et le PSG« .

A lire aussi : Thiago Motta botte en touche sur son avenir

Face à Luis Enrique, José Mourinho ou encore Zinédine Zidane, Nasser Al-Khelaïfi ne renonce pas « à porter la candidature de Thiago Motta au poste d’entraîneur, confiant dans l’idée qu’un ancien de la maison sera seul capable d’y remettre de l’ordre alors que les stars continuent de prendre des libertés avec la vie collective, au camp des Loges comme dans leur sphère privée » selon Le Parisien. Cependant, en interne au Paris Saint-Germain, le technicien italien ne ferait pas l’unanimité. En effet, en charge de la politique de l’équipe première, Luis Campos ne serait pas enclin au recrutement de Thiago Motta. Certains estimeraient que le coach de Bologne « n’a pas encore la carrure assez large et le cuir assez tanné pour supporter la pression et la tâche d’un club à l’envergure du PSG« . S’il ne part pas favori dans la course au banc Rouge & Bleu, Thiago Motta pourrait tout de même profiter des échecs sur des pistes prioritaires afin de rafler la mise.