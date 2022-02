Nasser al-Khelaïfi, président du PSG, est également celui de l’association des clubs européens (ECA) depuis le mois d’avril 2021. Il a également été l’un des fervents opposants au projet de la Super League portée par Florentino Pérez (Real Madrid) et Andrea Agnelli (Juventus). Et afin que ce dernier ne voie pas le jour, le dirigeant qatari serait proche de conclure un contrat révolutionnaire pour la Ligue des Champions.

En effet, The Times et RMC Sport se sont procurés un courrier rédigé par le président du PSG « dans lequel il confie être proche de boucler un accord de droits TV et de marketing de 15 milliards d’euros sur trois saisons » pour la plus grande compétition de clubs au monde. Pour lui, « ces nouveaux contrats provoqueront un « changement tectonique » dans le pouvoir des clubs« , explique le média sportif français. Cet accord semble imminent. « Cela représente également une nouvelle aube de stabilité financière et d’opportunités pour les clubs de football européens, car la manière dont nos compétitions interclubs sont commercialisées sera transformée, indique le président parisien dans sa lettre. « Grâce aux clubs étant des partenaires égaux avec l’UEFA dans ce processus, nous maximiserons notre valeur collective et réduirons nos coûts collectifs« , conclut Nasser al-Khelaifi.