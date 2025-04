Nasser al-Khelaïfi séduit par une équipe du PSG en NBA

Ces derniers jours, la possibilité de voir la NBA s’implanter en Europe a été évoquée. Le PSG pourrait y participer. Nasser al-Khelaïfi serait séduit par cette perspective.

La NBA est le meilleur championnat de basket du monde. Il a des fans dans le monde entier et notamment en France. Depuis de très nombreuses années, on évoque la création d’une ligue en Europe. Ce sujet est revenu dans l’actualité ces derniers jours. Le PSG pourrait y être impliqué avec la création d’une franchise à Paris. Selon Le Parisien, QSI travaille d’arrache-pied sur ce dossier depuis plusieurs mois, dans le plus grand secret. « Rien n’avait filtré et au PSG, très peu de personnes étaient dans la confidence. L’enjeu est majeur et le Qatar craignait que la moindre fuite ralentisse le dossier. » Implanter une équipe à Paris est une priorité. Adam Silver a depuis longtemps pris contact avec Nasser al-Khelaïfi, avance le quotidien francilien. « Al-Khelaïfi a été très touché par cet intérêt, ressenti comme un profond signe de reconnaissance du travail accompli depuis des années avec QSI. » Le président du PSG a tout de suite été convaincu du potentiel du projet NBA, en termes d’image et de business. Cela correspond, en outre, parfaitement à la volonté de diversification de Qatar Sports Investment (QSI), lance Le Parisien.

« Un rachat total ou partiel du Paris Basketball semble l’éventualité la plus plausible »

« Le président du PSG a tout de suite été convaincu du potentiel du projet NBA, en termes d’image et de business. Cela correspond, en outre, parfaitement à la volonté de diversification de Qatar Sports Investment (QSI). » Un rachat total ou partiel du Paris Basketball semble l’éventualité la plus plausible. Les décideurs du PSG refusent d’entrer dans ces considérations et assurent n’avoir à ce jour pris aucun contact avec les dirigeants du club de basket de la capitale, assure le quotidien francilien. Pour le moment, QSI peaufine son plan, poursuit sa réflexion et attend surtout que la NBA et la Fédération internationale (FIBA) tracent précisément le périmètre du projet. « À Paris, les grandes manœuvres sont loin d’avoir commencé. Le PSG devra un jour ou l’autre lancer les discussions avec le Paris Basketball et la mairie de Paris. Le sujet de la salle pourrait vite se poser. Si un PSG basket voit le jour, difficile d’imaginer l’une des figures de proue de Nike faire lever les foules à l’Adidas Arena, propriété de la Ville et actuel antre du Paris Basket« , conclut Le Parisien.