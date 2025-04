Les doutes autour de Lucas Beraldo avant l’Aston Villa

Avec la suspension de Marquinhos pour le quart de finale aller de la Ligue des champions, Lucas Beraldo devrait être titulaire au côté de Willian Pacho en défense centrale du PSG. Mais le Brésilien n’inspire pas confiance après ces dernières sorties.

Dans une semaine, le PSG reçoit – au Parc des Princes – Aston Villa dans le cadre du quart de finale aller de la Ligue des champions. Après avoir reçu un carton jaune sur la pelouse d’Anfield contre Liverpool, Marquinhos sera suspendu pour cette manche aller. Le capitaine parisien devrait être remplacé par son compatriote Lucas Beraldo face aux Villans mercredi soir (21 heures, Canal Plus). Le Parisien explique qu’il a réussi à gagner la confiance de Luis Enrique qui n’en finit plus de l’utiliser. « Aligné au coup d’envoi des sept derniers matchs disputés par le PSG sur le sol français, Lucas Beraldo s’est imposé comme la troisième option naturelle derrière Marquinhos et Willian Pacho. » Alors qu’il nous avait laissé une bonne impression avant la trêve internationale, en réalisant son meilleur match contre l’OM, cinq jours après une entrée solide à Liverpool, l’international brésilien vient de réaliser deux performances moins convaincantes, souligne le quotidien francilien.

Beraldo est Luis Enrique compatible

Cela peut sembler paradoxal, mais ses meilleurs matchs, Beraldo les a réalisés sur son mauvais pied, en tant qu’axial droit. Un poste où il a trouvé des repères et qu’il devrait vraisemblablement occuper dans une semaine, face aux Villans, si Luis Enrique ne chamboule pas ses plans. On ne peut pas dire que la concurrence se bouscule non plus, analyse Le Parisien. « Depuis le départ de Milan Skriniar à Fenerbahçe cet hiver, Paris n’a plus aucun central droit de métier dans le sillage de Marquinhos, ce qui obligera l’entraîneur espagnol à opter pour un gaucher pour suppléer son capitaine. Hernandez aurait bien le profil, mais ses récentes performances – le plus souvent comme latéral gauche – donnent peu de crédit à sa candidature. Kimpembe est lui totalement hors course. » Si Beraldo renvoie encore l’image d’un joueur trop lisse, ses aptitudes balle au pied, sa capacité à défendre debout, sa lecture du jeu et son calme sont des qualités qui lui permettent d’être Luis Enrique compatible, conclut le quotidien francilien.