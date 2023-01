Navas veut poursuivre sa carrière en Europe

Cantonné au rôle de doublure de Gianluigi Donnarumma cette saison, Keylor Navas désire quitter le club parisien et voit toujours son avenir en Europe à l’âge de 36 ans.

Après une saison 2021-2022 en alternance avec Gigio Donnarumma, Keylor Navas occupe désormais le rôle de doublure dans la hiérarchie des gardiens du PSG. Une situation qui ne convient pas à l’international costaricien, dont le contrat court jusqu’en 2024 avec les Rouge & Bleu. Déjà désireux de quitter le club parisien l’été dernier, le portier de 36 ans a toujours la même envie lors de ce mercato hivernal, qui fermera ses portes le 31 janvier prochain. Si les noms du Club America (Mexique) et surtout d’Al-Nassr (Arabie saoudite) ont récemment été associés à l’ancien Madrilène, ce dernier pourrait surtout être tenté par une aventure en Angleterre.

🚨 | Keylor Navas souhaite quitter le PSG ! 🛫



Si Leicester et Bournemouth se sont renseignés sur le joueur, c’est Nottingham Forest qui a montré le plus d’intérêt 👀🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Keylor Navas quitterait Paris pour moins de 5M€



Le professionnalisme de Navas loué en interne

Comme le rapporte Le Parisien, Keylor Navas est toujours dans l’attente d’un club qui lui proposerait une place de titulaire. Mais, le natif de San Isidro de El General (Costa Rica) a certaines exigences. Et d’après LP, le gardien du PSG veut continuer en Europe, selon l’entourage du joueur. Le Costaricien estime qu’il a encore le niveau pour évoluer dans l’un des cinq grands championnats européens (Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie et France). « L’idée d’un transfert dans un club moins huppé comme Al-Nassr en Arabie saoudite, n’a pas ses faveurs pour l’instant. » Et le quotidien francilien confirme que la piste la plus chaude actuellement se trouve en Angleterre. Comme annoncé par certaines sources, « Nottingham Forest fait bien partie des prétendants. » À la recherche d’un gardien après la blessure du titulaire habituel, l’actuel 13e de Premier League apprécie l’expérience du portier parisien. Cependant, malgré une valeur marchande assez faible (environ 5M€), le salaire élevé du joueur, estimé à 12M€ annuel, « peut être un frein et il devra certainement faire quelques concessions financières pour espérer rebondir ailleurs. »

De son côté, le PSG est ouvert à l’idée d’un départ de son gardien, étant conscient que la situation actuelle ne satisfait pas Keylor Navas. Annoncé titulaire par Christophe Galtier pour le match de Coupe de France face au Pays de Cassel (lundi à 20h45), le professionnalisme du Costaricien est salué en interne. « Son sérieux ainsi que son rendement durant les séances d’entraînement sont reconnus en interne. Le gardien de but de 36 ans se tient toujours prêt à jouer le match d’après », conclut LP. Reste désormais à savoir si ce 108e match, depuis son arrivée en 2019, sera sa dernière rencontre avec les Rouge & Bleu.