Le PSG bien à l’affut dans le dossier Dembélé

L’été dernier, le PSG s’est spécialisé dans le recrutement des joueurs libres de tout contrat. Ainsi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Lionel Messi sont tous venus étoffer l’effectif rouge et bleu de cette manière. Et il se pourrait bien que les décideurs franciliens tentent de réitérer ce coup l’été prochain.

En effet, depuis plusieurs jours, un intérêt du PSG concernant Ousmane Dembélé est évoqué au sein de la presse ibère. Libre en juin prochain, l’ancien rennais ne serait pas presser d’apposer sa signature sur un nouveau bail, le joueur voulant augmenter ses émoluments de façon très substantielle. Selon RMC, celui-ci ne demanderait pas moins de 20 millions d’euros à l’année aux Catalans.

Cette même source nous indique également que le PSG surveillerait bien ce dossier de près, attiré par l’opportunité de faire signer l’international tricolore gratuitement en juin. D’autres écuries sont bien entendu sur les rangs et Dembélé aurait déjà reçu des offres très alléchantes. Toujours selon RMC, sa priorité serait toutefois de rester du côté de Barcelone, si le club culé venait à lui offrir ce qu’il désir bien entendu…