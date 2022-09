Ce mardi soir, huit Parisiens étaient concernés par les matches de leur sélection. Si certains ont brillé, d’autres ont connu des désillusions et tout particulièrement en Ligue des Nations. C’est le cas des deux joueurs portugais.

C’est enfin la fin de la trêve internationale pour les joueurs du PSG et le bilan est mitigé. Les deux portugais, Nuno Mendes et Danilo Pereira avaient la possibilité de se qualifier pour le fameux « Final Four » de la Ligue des Nations face à l’Espagne dans ce match à gros enjeux. Les Lusitaniens étaient opposés à deux autres joueurs Rouge & Bleu qui étaient défendaient les couleurs de la Roja, Carlos Soler et Pablo Sarabia. Le scénario a été très dur pour les hommes de Fernando Santos, puisqu’ils se sont fait sortir de la compétition dans les toutes dernières minutes de la rencontre par un but d’Alvaro Morata (88e). Malgré l’élimination, les deux joueurs parisiens ont été particulièrement salués par les médias locaux.

Nuno Mendes, « la belle surprise » du match

Habitué à être un des chouchous des supporters du club de la capitale, Nuno Mendes a aussi impressionné les observateurs pour sa prestation solide. Le média Record salue ses bons déplacements dans son couloir, tandis que le quotidien O Jogo lui a attribué la note de 7/10, le félicitant d’avoir bien cadenassé son adversaire direct, Ferrán Torres. Le site internet, Noticias O Minuto, évoque « la belle surprise » Nuno Mendes sur son couloir : “Il a été l’un des joueurs qui a le plus nui à la stratégie adverse. Il s’est battu comme personne dans son couloir […] L’ancien du Sporting a remporté plusieurs duels dont certains ont été cruciaux pour « pousser » le jeu vers le but adverse.”

Danilo Pereira, fidèle à lui-même

Comme depuis un certain temps, Danilo Pereira fait le bonheur de sa sélection au poste de défenseur central. Ce mardi, comme souvent, il n’a pas déçu et a même brillé pour son sérieux. O Jogo lui a attribué la note de 6/10, et l’a félicité pour sa « fiabilité ». Même son de cloche pour Record qui loue une prestation « globalement positive » du numéro 15 parisien alors que le quotidien L’Équipe écrit que l’ancien joueur de Porto s’est montré « très solide » à Prague ce samedi face à la République Tchèque ce qui fût aussi le cas hier à Braga contre l’Espagne.

Si Vitinha, qui n’a joué que 11 minutes sur les deux matchs, doit encore batailler pour gagner sa place de titulaire, tout porte à croire que ses deux autres coéquipiers du Paris Saint-Germain seront des incontournables de leur sélection pour la Coupe du Monde.