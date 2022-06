Djeidi Gassama sur les tablettes du Sporting

Depuis son intronisation au poste de conseiller sportif du PSG, Luis Campos a un chantier en particulier : le poste d’entraîneur. En effet, en plus du licenciement du coach en place, Mauricio Pochettino, le PSG et sa nouvelle direction sportive travaillent activement pour trouver un nouvel homme de banc. Ces derniers mois, nombreux noms ont été liés au club de la capitale, dont celui de Ruben Amorim. En poste du côté du Portugal et plus particulièrement le Sporting la piste s’est depuis dissipée, mais le coach lusitanien pourrait tout de même faire affaire avec le PSG cet été, mais pour d’autres raisons que celles d’une arrivée sur le banc de touche Rouge & Bleu.

Ruben Amorim veut Djeidi Gassama

En effet, le Sporting Portugal, via son entraîneur Ruben Amorim, serait « le club le plus chaud pour recruter Gasssama » selon Foot Mercato. Par ailleurs, le titi parisien est l’objet de convoitises de Bâle, Bruges, Southampton, et Mochengladbach, tous candidats pour s’attacher les services du jeune attaquant de 18 ans en prêt. De son côté, Djeidi Gassama, sous contrat jusqu’en juin 2023, souhaiterait connaître le nom du prochain coach du PSG avant de prendre une décision.