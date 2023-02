Le PSG s’est incliné ce soir sur la pelouse du Stade Vélodrome contre Marseille en huitième de finale de la Coupe de France (2-1) et dit adieu à leur objectif de reconquérir la doyenne des compétitions en France.

Le PSG a très mal débuté son marathon de chocs avec cette défaite contre le rival. Dans cette rencontre, les Parisiens ont complètement été submergés par l’intensité mise par les Marseillais dans les duels et à la perte de balle. Mené au score, le PSG est miraculeusement revenu aux vestiaires avec un score de parité sur un but de Sergio Ramos sur un corner de Neymar (1-1, 45e+2). Le défenseur Rouge & Bleu s’est rattrapé de sa faute qui a entraîné le penalty transformé par Alexis Sanchez (1-0, 31e). En seconde période, le PSG ne va pas se montrer dangereux et subir encore le pressing intense et la volonté farouche de Marseille de l’emporter.

Gianluigi Donnarumma a permis au PSG de rester dans le match

Le portier italien a réalisé une très bonne performance dans le but du PSG et sans sa présence, le score aurait pu être plus lourd. Il a réalisé plusieurs parades de grande classe (5e, 15e) pour maintenir ses coéquipiers dans le match et espérer une égalisation voire mieux. Il a été l’un des seuls Parisiens à la hauteur ce soir même si son jeu de pied a encore été défaillant. L’ancien Milanais sera important pour les grosses échéances qui arrivent et tout particulièrement dans six jours au Parc des Princes face au Bayern Munich.

Encore une entrée prometteuse de Warren Zaïre-Emery

Remplaçant au coup d’envoi, Warren Zaïre-Emery a fait son entrée en jeu peu après l’heure de jeu et a encore une fois été intéressant dans son jeu. Il a plusieurs fois réussi à remonter le terrain et se projeter vers la surface marseillaise grâce à sa qualité de percussion. Il a plus montré en trente minutes de jeu que l’ensemble des titulaires au milieu de terrain ce mercredi soir durant plus d’une heure. Il aurait pu être décisif à la passe mais ses coéquipiers ont péché dans le dernier geste. Même s’il n’a que 16 ans, il mériterait d’être titularisé lors des prochaines échéances. Vintinha et Fabian Ruiz ont une nouvelle fois été poussifs et montrent leurs limites à accélérer le rythme, tandis que WZE a tenté de casser des lignes et ceci dès son entrée en jeu.

Warren Zaïre-Emery encore performant après son entrée en jeu (Image : PSG.fr)

Manque de joueurs dans la surface

Depuis le départ de Mauro Icardi, le PSG manque d’un vrai numéro 9 qui pèse dans la surface. Ce mercredi soir, lorsque les joueurs de Christophe Galtier réussissaient à se défaire de la défense marseillaise, aucun joueur n’offrait une solution dans la surface adverse. Les deux attaquants, Neymar et Lionel Messi, redescendaient pour toucher le ballon et tenter de créer le jeu. Il n’y avait donc personne dans la surface adverse. Nuno Mendes et Achraf Hakimi, quand ils arrivaient à faire la différence, ne trouvaient pas de partenaire dans les 16 mètres adverses. Placé en soutien du duo, Vitinha s’est retrouvé plusieurs fois plus haut que Messi et Neymar et l’absence de Kylian Mbappé s’est fait sentir. Il aurait très certainement brillé dans les espaces qu’offrait la défense marseillaise dans son dos.

Le PSG met fin à plusieurs belles séries

En effet, le Paris Saint-Germain n’avait plus perdu au Stade Vélodrome depuis presque douze ans (3-0, le 27 novembre 2011). Les Parisiens restaient sur neuf matches sans défaite à Marseille (6 victoires, 3 nuls). Ces mêmes Olympiens qui n’avaient plus battu le PSG en Coupe de France depuis…1991 ! Le club de la capitale restait sur une série de 25 qualifications consécutives à l’extérieur en Coupe de France depuis l’élimination en quarts de finale de la compétition en 2012-2013 face à l’Evian TG (1-1 a.p., 1 t.a.b. à 4, le 17/04/2013). Enfin, Marquinhos n’est plus invaincu lors des Classiques. Le capitaine parisien n’avait en effet pas perdu contre l’OM depuis son arrivée au PSG (18 matches, 15 victoires, 3 nuls).