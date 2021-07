A priori pas dans les plans de Mauricio Pochettino, Layvin Kurzawa (28 ans) est sur le départ. Actif sur le marché, Galatasaray est intéressé, peut-être l’Inter. Mais en Turquie, on y croit ce matin. Comme on peut le voir dans Milliyet. Plus que Van Aanholt et Alioski (avec qui il a des accords), Kurzawa est la priorité de Galatasaray pour le poste de latéral gauche. “La direction de Galatasaray est largement d’accord avec le PSG pour le transfert. La direction travaille dur pour résoudre les problèmes avec Kurzawa“, lit-on. “L’Inter s’intéresse également de près à l’arrière gauche français, sur lequel Cimbom insiste. En cas de résultat négatif avec Kurzawa, Galatasaray se tournera vers le Néerlandais Van Aanholt et l’arrière gauche macédonien Alioski. Les Jaune et Rouge souhaitent que le transfert de l’arrière gauche soit conclu le plus rapidement possible.”