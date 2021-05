Guillou : “Hakimi, un jeune joueur avec un gros potentiel”

Achraf Hakimi pourrait être la première recrue du PSG lors du mercato estival. Un peu partout, on parle d’un accord proche entre les Rouge & Bleu et l’Inter pour le latéral droit marocain (22 ans). Le joueur aurait lui déjà trouvé un accord avec les dirigeants parisiens. Le PSG frapperait un grand coup et pourrait donc renforcer l’un de leurs postes prioritaires de l’été. Patrick Guillou – consultant BeIN Sports pour la Bundesliga – a vanté les qualités du défenseur passé par le Borussia Dortmund.

“Il a un très gros volume de course et il est très très rapide. Il a un dynamisme incroyable pour occuper tout le flanc droit, aussi bien défensivement qu’offensivement. Il est monstrueux, vante Guillou pour le Parisien. Il a vraiment brillé lors de ces rencontres de Coupe d’Europe. Il peut rapidement aller dans la surface adverse et se créer des situations intéressantes. Surtout, c’est un jeune joueur, avec un gros potentiel. Il peut encore bonifier certains aspects de son jeu, notamment son placement dans les duels, où il peine parfois à trouver la bonne distance avec son adversaire direct. Défensivement, il peut devenir encore plus mature dans la lecture du jeu.“