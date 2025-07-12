Le PSG fortement soutenu pour la finale contre Chelsea

Demain soir (21 heures, TF1, DAZN), le PSG affronte Chelsea en finale de la Coupe du monde des clubs. Les Parisiens seront fortement soutenus au sein du MetLife Stadium.

Le PSG peut entrer encore un peu plus dans l’histoire et clôturer de la meilleure des manières sa saison 2024-2025 historique avec la finale de la Coupe du monde des clubs contre Chelsea demain soir. Cette rencontre se jouera au MetLife Stadium de New York, comme lors de sa demi-finale contre le Real Madrid mercredi soir (4-0).

2000 supporters présents

Pour ce choc contre Chelsea, le PSG pourra compter sur un grand nombre de supporters. En effet, comme le rapporte Arthur Perrot, journaliste spécialiste du PSG pour RMC Sport, 2000 supporters parisiens sont attendus pour venir garnir les tribunes du MetLife Stadium. Le journaliste explique que parmi ces 2000 supporters du PSG, il y aura 500 fans qui ont bénéficié du package mis en place par le PSG. Pour rappel, le PSG avait proposé un package à prix très réduit (500 euros) à ses habitués pour assister à la demi-finale et la finale de la Coupe du monde des clubs, avec un billet vol aller-retour Paris-New York, le billet pour les matches, l’hôtel, mais aussi le prix des transferts pour se rendre et quitter l’enceinte, située au nord-ouest de la mégalopole américaine.