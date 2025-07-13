CdM des Clubs – Chelsea / PSG : les compositions probables selon la presse

Ce dimanche soir (21h sur DAZN et TF1), le PSG affronte Chelsea en finale de Coupe du monde des clubs. Et Luis Enrique devrait reconduire le même onze que lors de la claque infligée au Real Madrid.

Le PSG est à une marche de réaliser un quintuplé historique. Pour son 65e match de la saison, le club de la capitale affronte Chelsea en finale de la Coupe du monde des clubs au MetLife Stadium de New York (21h, heure française, sur TF1 et DAZN). Et pour cette rencontre, Luis Enrique ne devrait pas réserver de surprise dans son onze de départ. Lors des derniers entraînements, aucune blessure de dernière minute n’a été déplorée et seul Presnel Kimpembe manquera à l’appel, tandis que Willian Pacho et Lucas Hernandez sont suspendus.

À lire aussi : CdM des clubs – Un arbitre australien au sifflet de PSG / Chelsea

Un onze de départ reconduit

Et après la démonstration face au Real Madrid (4-0) en demi-finale de la compétition, le technicien espagnol pourrait reconduire le même onze de départ, d’après les quotidiens L’Equipe et Le Parisien. Dans les buts, Gianluigi Donnarumma sera présent et protégé par une défense à quatre avec Achraf Hakimi et Nuno Mendes dans les couloirs et une charnière centrale 100% brésilienne composée du capitaine Marquinhos et Lucas Beraldo. Dans l’entrejeu, le trio João Neves, Vitinha et Fabian Ruiz sont attendus pour répondre à la densité physique des Anglais. Enfin, pour l’attaque, Ousmane Dembélé devrait enchaîner une deuxième titularisation de suite et être accompagné de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. « S’il doit y avoir une incertitude, elle porte sur Bradley Barcola. Remplaçant il y a quatre jours, l’ancien Lyonnais devrait l’être à nouveau aujourd’hui ; sinon, il sera probablement en balance avec Désiré Doué », précise L’Equipe.

En face, le Chelsea d’Enzo Maresca pourra compter sur le retour de suspension de Levi Colwill en défense. En revanche, un doute susbiste autour de la présence de Moisés Caicedo, touché à la cheville en fin de match lors de la victoire face à Fluminense (2-0).

Le XI probable du PSG (L’Equipe / Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Beraldo, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

(L’Equipe / Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Beraldo, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia Le XI probable de Chelsea : Sanchez – Colwill, Chalobah, Adarabioyo (ou James), Cucurella – Caicedo, E.Fernandez (c) – Neto, Palmer, Nkunku – J.Pedro

Les compositions probables de Chelsea / PSG (L’Equipe)

Les compositions probables de Chelsea / PSG (Le Parisien)