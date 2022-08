Le PSG a bien souvent été attendu lors des périodes de transferts, et ce mercato estival 2022 ne déroge pas à la règle. Seulement aujourd’hui, supporters et observateurs du club de la capitale sont au moins autant attentifs aux arrivées qu’aux départs. Et dans le sens des départs, nombreux sont les noms de l’effectif du PSG qui reviennent avec insistance, et parmi eux, on retrouve Georginio Wijnaldum, Gana Gueye, Kalimuendo, Kehrer... Le quotidien Le Parisien fait le point sur tous ces dossiers.

La complexité du dossier Wijnaldum

Comme le rapporte le média sur son site internet, le PSG est dans la nécessité de vendre quelques joueurs que ce soit les fameux « indésirables » (Herrera, Rafinha, Draxler, Wijnaldum, Kurzawa et Kehrer) mais aussi d’autres éléments qui restent avec le groupe (Icardi, Gueye, Paredes, Diallo, Kalimuendo, Dina-Ebimbe). Le Parisien confirme que Georginio Wijnaldum est bel et bien ciblé par l’AS Roma, et les deux club se sont rapidement mis d’accord sur un prêt avec option/obligation d’achat… Le problème reste le salaire du joueur qui est estimé à plus de 10 millions d’euros annuel et le joueur ne souhaite pas faire de concession sur ses émoluments.

Gueye, priorité d’Everton

Un autre milieu de terrain est au coeur des rumeurs depuis quelques jours, Gana Gueye est sur les tablettes d’Everton et les négociations sont à un stade avancé. Le joueur « ne renoncera pas à sa dernière année avec le PSG et est prêt à se battre pour du temps de jeu » mais « acceptera de partir avec un contrat solide, de 2-3 ans au moins et avec un bon salaire. » Ça tombe bien, le club anglais a fait du joueur sa priorité au milieu de terrain et possède « la surface financière suffisante pour boucler un transfert autour de 10 millions d’euros » comme le rapporte Le Parisien. Concernant Thilo Kehrer, l’intérêt de Séville est réel, et Paris dit « ne pas manquer de sollicitations » pour l’international allemand.

Ça bouge aussi chez les titis

Au rayon des titis, Éric Junior Dina-Ebimbe garderait une belle cote en Allemagne et tout particulièrement du côté de l’Eintracht Francfort. Arnaud Kalimuendi a aussi de nombreux courtisans dont Rennes, Nice et Leeds. Le quotidien local assure que l’attaquant « veut des garanties au niveau du temps de jeu » et des « nouvelles discussions devraient avoir lieu cette semaine pour trouver la solution qui conviendra à tout le monde ».