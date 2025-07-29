Zabarnyi

Mercato PSG – Nouveaux contacts dans les prochaines heures pour le dossier Zabarnyi

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum29 juillet 2025

Dossier prioritaire du PSG pour renforcer sa défense centrale, Illya Zabarnyi est dans l’attente d’un accord entre le club parisien et Bournemouth.

Après une saison historique, le PSG possède désormais un nouveau statut dans le football européen. Devenue l’équipe à battre, la formation de Luis Enrique devra faire face à une concurrence de plus en plus féroce. Et pour répondre aux nombreux objectifs de la saison à venir, le technicien espagnol attend des recrues pour améliorer son effectif. Si le dossier du gardien de but cristallise actuellement les attentions, le board parisien travaille aussi activement pour le recrutement d’Illya Zabarnyi (Bournemouth).

Mercato : Les derniers détails négociés entre Fenerbahçe et le PSG pour Milan Skriniar

Bournemouth attend 70M€

L’une des révélations de la Premier League s’est déjà mis d’accord avec les Rouge & Bleu pour un contrat de cinq ans. Mais le défenseur central de 22 ans, sous contrat jusqu’en 2029 avec les Cherries, doit encore attendre un accord entre les deux formations. Et comme le rapporte le journaliste de Sky Sport, Luc Bendoni, des nouveaux contacts auront lieu entre les deux formations ces prochaines heures. Après avoir vendu Dean Huijsen au Real Madrid (59M€) puis Milos Kerkez à Liverpool (46M€), les dirigeants anglais ne sont pas pressés pour céder leur international ukrainien. Pour convaincre Bournemouth, il faudra débourser la somme de 70M€.

Ainsi, le board parisien travaille sur une nouvelle offre pour espérer conclure ce dossier. « Bournemouth a refusé les deux premières offres, mais le club français espère que la prochaine pourra être la bonne », conclut le journaliste de Sky Sport. De son côté, Fabrizio Romano confirme que le PSG est prêt à accélérer dans le dossier Illya Zabarnyi. L’Ukrainien de 22 ans veut seulement rejoindre le club de la capitale et Tottenham n’a jamais été une option pour lui.

Youtube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum29 juillet 2025

Articles similaires

Lucas Chevalier

Mercato : Dernière ligne droite pour le transfert de Lucas Chevalier au PSG !

29 juillet 2025
Gonçalo Ramos

PSG – Gonçalo Ramos a débuté sa préparation d’avant-saison

29 juillet 2025
Revue De Presse Psg

Revue de Presse PSG : gardiens, Chevalier, Donnarumma…

29 juillet 2025
Psg forum de nuit 2

Communauté CS – Le forum de nuit

28 juillet 2025
Bouton retour en haut de la page