Mercato PSG – Nouveaux contacts dans les prochaines heures pour le dossier Zabarnyi

Dossier prioritaire du PSG pour renforcer sa défense centrale, Illya Zabarnyi est dans l’attente d’un accord entre le club parisien et Bournemouth.

Après une saison historique, le PSG possède désormais un nouveau statut dans le football européen. Devenue l’équipe à battre, la formation de Luis Enrique devra faire face à une concurrence de plus en plus féroce. Et pour répondre aux nombreux objectifs de la saison à venir, le technicien espagnol attend des recrues pour améliorer son effectif. Si le dossier du gardien de but cristallise actuellement les attentions, le board parisien travaille aussi activement pour le recrutement d’Illya Zabarnyi (Bournemouth).

Bournemouth attend 70M€

L’une des révélations de la Premier League s’est déjà mis d’accord avec les Rouge & Bleu pour un contrat de cinq ans. Mais le défenseur central de 22 ans, sous contrat jusqu’en 2029 avec les Cherries, doit encore attendre un accord entre les deux formations. Et comme le rapporte le journaliste de Sky Sport, Luc Bendoni, des nouveaux contacts auront lieu entre les deux formations ces prochaines heures. Après avoir vendu Dean Huijsen au Real Madrid (59M€) puis Milos Kerkez à Liverpool (46M€), les dirigeants anglais ne sont pas pressés pour céder leur international ukrainien. Pour convaincre Bournemouth, il faudra débourser la somme de 70M€.

Ainsi, le board parisien travaille sur une nouvelle offre pour espérer conclure ce dossier. « Bournemouth a refusé les deux premières offres, mais le club français espère que la prochaine pourra être la bonne », conclut le journaliste de Sky Sport. De son côté, Fabrizio Romano confirme que le PSG est prêt à accélérer dans le dossier Illya Zabarnyi. L’Ukrainien de 22 ans veut seulement rejoindre le club de la capitale et Tottenham n’a jamais été une option pour lui.

🚨 De nouveaux contacts entre le PSG et Bournemouth sont attendus dans les prochaines heures pour trouver un ACCORD FINAL pour Zabarnyi selon @LucaBendoni



Confirmé par @FabrizioRomano : Le PSG est sur le point d’ACCÉLÉRER pour signer Ilya Zabarnyi ! pic.twitter.com/pkV048t0Gu — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 29, 2025