PSG : La défense à trois, fausse bonne idée ?

Avec l’intronisation de Christophe Galtier au poste d’entraîneur, le PSG a tourné une page de son histoire récente. Au-delà de la révolution annoncée dans la direction sportive donnée au projet du Paris Saint-Germain, les changements ont été effectués sur le plan sportif également. En ce sens, le technicien français fait évoluer les Rouge & Bleu dans un système à trois défenseurs, et ce, sur le long terme. Attendu depuis des mois tant l’effectif s’y prête, ce schéma tactique pourrait toutefois avoir ses limites sous les cieux parisiens.

En ce début de saison, le PSG affiche des résultats sur le plan défensif plutôt intéressants. En effet, avec sa série de cleen-sheats en cours en Ligue 1 Uber Eats, l’arrière garde Rouge & Bleu peut sembler solide lorsque l’on se penche sur les tableaux de statistiques. Ces derniers affichent quatre rencontres en championnat sans prendre le moindre but pour Presnel Kimpembe et ses paires. Toutes compétitions confondues, le Paris Saint-Germain a encaissé six buts (2 en C1 ; 4 en L1). Un bilan à la première trêve internationale qui pourrait laisser penser que la défense du PSG est rodée. Cependant, malgré ces chiffres encourageants, le club de la capitale ne s’est pas encore bâti une muraille digne de ce nom.

Les axes d’amélioration

Le premier point d’interrogation concernant la défense du PSG cette saison demeure dans le positionnement de Sergio Ramos. A l’issue de la dernière journée de championnat au Groupama Stadium (victoire 0-1 face à l’OL), Christophe Galtier a expliqué : « Le fait de le positionner dans l’axe est lié au fait que je privilégie d’avoir un défenseur central axial avec de la vitesse. C’est utile pour couvrir à droite ou à gauche« . L’apport balle au pied de l’Espagnol dans l’axe de cette ligne de trois aurait été plus bénéfique à la défense parisienne, avec Presnel Kimpembe et Marquinhos qui pourraient palier à ses manquements défensifs par leur vivacité et leur capacité à être plus rugueux au duel que l’ancien du Real Madrid. Toutefois, si la question a longtemps été posée dans les esprits des observateurs et supporters du Paris Saint-Germain, le coach parisien a clairement justifié son choix et ses attentes sur ce positionnement.

Par ailleurs, la force de frappe offensive des parisiens joue constamment des tours à la défense. Positionné naturellement haut sur le terrain tant l’équipe est globalement et généralement dominante (61% de possession en moyenne, les phases de contres adverses perfore bien trop facilement la ligne défensive du PSG, qui souvent se retrouve à courir derrière le ballon. En partant de sa position axe droit, en phase de possession, parfois aux abords de la surface adverse, un ballon perdu est également un Sergio Ramos perdu. L’Espagnol peine à revenir, et le PSG défend sur les phases de contres, constamment avec un élément défensif en moins. Lorsque la « faute intelligente » n’est pas commise, l’adversaire est souvent amené à une occasion. La perte du ballon peut souvent punir le Paris Saint-Germain, qui ne gère pas encore au mieux ces situations.

De plus, il faut noter que le PSG n’a pas encore jouer de gros calibre. Le match qui a mis le plus en difficulté le collectif parisien a été joué au Parc des Princes le 28 août dernier face à l’AS Monaco (1-1). Les joueurs de la principauté, notamment au milieu de terrain, ont su bousculer les Rouge & Bleu notamment grâce à une performance XXL de Mohamed Camara au milieu de terrain, ce qui a exposé la défense du Paris Saint-Germain. Cette rencontre face au club de la principauté à été l’occasion de voir les lacunes défensives de club de la capitale. La deuxième période de la rencontre de Ligue des Champions face à la Juventus Turin (victoire 2-1) a également été problématique pour le PSG sur ce même plan. L’entrée de McKennie côté Turinois a posé des soucis aux parisiens dans l’entrejeu, ce qui a automatiquement mis en difficulté l’arrière garde Rouge & Bleu. En l’état, la meilleure défense de Ligue 1 Uber Eats pourrait facilement être bousculée lors des grandes joutes européennes si aucun changement n’est effectué. La rencontre du 5 octobre prochain sur le terrain du Benfica dans le cadre de la troisième journée des phases de poule de Ligue des Champions devrait être très intéressante à suivre pour observer le comportement défensif des parisiens dans le jeu sans ballon face à une équipe qui fait bien circuler le cuir, court beaucoup, et met énormément d’intensité.

En difficulté dans les duels

Les trois défenseurs centraux titulaires du PSG cette saison que sont Presnel Kimpembe, Marquinhos et Sergio Ramos, s’adaptent à un système. Si le champion du monde 2018 semble le plus familier à la défense à trois notamment grâce à l’Equipe de France, ses deux compères de l’arrière garde sont ceux qui ont le moins de repères dans ce système. Au-delà des repères, depuis le début de saison, le Brésilien et l’Espagnol sont les deux à être le plus en difficulté sur les duels. En effet, le titi parisien affiche 70% de duels gagnés quand le capitaine et l’ancien du Real Madrid affiche respectivement 52% et 57%.