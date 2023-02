PSG : Le onze pour le 1/8 de Youth League face au BVB

Le PSG est engagé sur le tableau européen avec sa catégorie U19 sous la houlette de Zoumana Camara. Les titis parisiens, qui ont rejoint l’Allemagne hier dans l’après-midi, se dresseront face au Borussia Dortmund ce mardi à 16h (beIN Sports) au Dortmund Brackel Training Ground.

Pour ce huitième de finale de Youth League, le coach des U19 du PSG, Zoumana Camara, a du composer sans Warren Zaïre-Emery et El Chadaille Bitshiabu. Les deux joueurs sont considérés par Christophe Galtier et son staff comme faisant partie intégrante du groupe professionnel et n’ont pas été redescendu dans leur catégorie d’âge. Cependant, les Rouge & Bleu conservent des forces vives dans leur effectif avec les présences d’Ethan Mbappé, Ismaël Gharbi, le défenseur central et capitaine Younes El Hannach, ainsi qu’Ilyes Housni. Ce dernier est le deuxième buteur de la Youth League avec 8 réalisations derrière Bilal Abdelrahman Zeeni du Panathinaïkos et ses 9 buts. Cependant, le jeune attaquant égyptien est éliminé avec son club grec et laisse au titi parisien la liberté de prendre la tête du classement des meilleurs buteurs de la compétition, et ce, dès aujourd’hui face au Borussia Dortmund.

La composition des U19 du PSG pour le 1/8 de final de Youth League

Mouquet – Bodiang, Lamy, Gadou – Zague, Y. El Hannach, E. Mbappé, Muntu Wa Mungu – Gharbi, Housni, Lemina