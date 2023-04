La semaine risque d’être morose pour les supporters du PSG. Après la défaite des Rouge & Bleu contre Lyon hier soir (0-1), il faudra attendre samedi soir pour espérer retrouver la victoire avec le déplacement à Nice.

Le PSG a une nouvelle fois perdu hier soir dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1 contre Lyon (0-1). Les Parisiens restent sur deux défaites de suite en championnat, qui plus est au Parc des Princes, qui relance la course au titre avec seulement six points d’avance sur Lens et Marseille. Éliminés dès les huitièmes en Coupe de France, les Parisiens ne retrouveront les terrains que samedi soir (21 heures, Canal Plus Sport 360, Canal Plus Foot) avec le déplacement à Nice.

Trois entraînements avant le match contre Nice

Au repos ce lundi, les joueurs du PSG retrouveront le chemin du Camp des Loges demain matin. Ils s’entraîneront tous les jours jusqu’à la rencontre contre les Niçois dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1 samedi soir. Comme c’est de coutume, les 15 premières minutes de l’entraînement de veille match seront ouvertes aux médias vendredi à partir de 11 heures. Christophe Galtier se présentera ensuite en conférence de presse à partir de 13 heures.

Le programme de la semaine du PSG