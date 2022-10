Le PSG pourrait préparer l’après Leo Messi, qui est en fin de contrat en 2023, et le profil de Joao Felix pourrait intéresser les dirigeants Rouge & Bleu l’été prochain.

Le PSG est engagé dans un véritable marathon de matches, avec 4 rencontres disputées en 10 jours, et ce n’est pas prêt de s’arrêter avant le 13 novembre prochain (contre Auxerre) avec six autres affiches à disputer dont deux de Ligue des Champions. Extrêmement décisif, et devenu central dans le onze parisien, Leo Messi a manqué les deux derniers matches pour une gêne au mollet. Comme l’a indiqué Christophe Galtier aujourd’hui en conférence de presse, le joueur a participé à l’entièreté de l’entraînement collectif ce matin et postule à une place dans le groupe pour affronter l’Olympique de Marseille ce dimanche (21h00). L’Argentin, qui a avoué s’être désormais acclimaté à l’environnement du Paris Saint-Germain un an après son arrivée, reste néanmoins flou sur son avenir. Le joueur est en fin de contrat à la fin de cette saison et son cas fait déjà la Une de l’actualité.

Quel avenir pour Leo Messi ?

De nombreux médias et journalistes sont unanimes concernant la Pulga : ce dernier décidera de son futur seulement après la Coupe du Monde. Trois choix s’offrent à lui, une prolongation au Paris Saint-Germain (ce que souhaiterait Luis Campos), il retourne au FC Barcelone ou alors il s’exilerait aux Etats-Unis en MLS. Dans tous les cas, le PSG commencerait à réfléchir en cas de départ de sa superstar et les options sont nombreuses. Parmi elles, on retrouve la pépite portugaise Joao Félix. Comme le révèle Marca, le milieu offensif souhaite quitter l’Atletico Madrid, lui qui n’a jamais su trouver sa place dans le collectif des Colchoneros. Plusieurs clubs pourraient se positionner sur son cas et parmi eux, on retrouverait le PSG.

Joao Felix comme remplaçant ?

Comme l’explique le journaliste brésilien Bruno Andrade sur Twitter, le club de la capitale pourrait se pencher sur le dossier de Joao Félix en cas de départ de Leo Messi à l’été 2023. On rappelle qu’un gros obstacle pourrait faire face aux Rouge & Bleu, la clause libératoire de l’international portugais. En effet l’ancien benfiquiste a une clause libératoire à hauteur de… 350M€ ! Si ce prix pourrait potentiellement être négociable, il faudra ensuite voir si l’Atletico serait prêt à libérer son milieu de terrain pour une somme moindre.