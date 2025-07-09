PSG / Real Madrid – Les compositions officielles

Ce mercredi soir, le PSG affronte le Real Madrid en demi-finale de la Coupe du monde des clubs. Un peu plus d’une heure avant ce choc, les deux entraîneurs ont dévoilé leurs équipes de départ.

Le PSG affronte le Real Madrid en demi-finale de la Coupe du monde des clubs ce mercredi soir au MetLife Stadium​ dans le New Jersey. Pour cette rencontre, Luis Enrique doit faire sans Willian Pacho et Lucas Hernandez, suspendus après leurs cartons rouges contre le Bayern Munich, mais également de Presnel Kimpembe, blessé. Contre les Madrilènes, le coach du PSG a décidé d’aligner une équipe proche de son onze type.

Ousmane Dembélé titulaire

Comme depuis le début de la compétition, Gianluigi Donnarumma garde le but du PSG. Achraf Hakimi poursuit également sur le couloir droit, alors que Marquinhos est associé à Lucas Beraldo en charnière centrale, qui remplace Willian Pacho suspendu pour cette rencontre et la potentielle finale après son rouge contre le Bayern Munich. Nuno Mendes est aligné dans le couloir gauche. Au milieu de terrain, pas de surprise avec Fabian Ruiz qui accompagne Vitinha et Joao Neves. De retour de blessure lors du huitième de finale contre l’Inter Miami, Ousmane Dembélé est pour la première fois titulaire lors de cette Coupe du monde des clubs. Il est associé à Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia.

A voir aussi : Dembélé, clubs espagnols… Les chiffres clés avant PSG / Real

Feuille de match Paris Saint-Germain / Real Madrid

1/2e de finale de la Coupe du monde des clubs – Stade : MetLife Stadium​ – Horaire : 21h (heure française) – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : Szymon Marciniac