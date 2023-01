PSG / Reims – Annoncez votre pronostic

Ce dimanche soir, coup d’envoi à partir de 20h45 (Prime Video), le PSG reçoit le Stade de Reims en marge de la 20e journée de Ligue 1. Une partie largement à la portée des hommes de Christophe Galtier.

Après deux revers en quatre sorties depuis 2023 en Ligue 1, le PSG va vite devoir se remettre la tête à l’endroit. Il faut dire que l’échéance face au Bayern Munich pour le match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions approche à grands pas. Et outre ce choc au sommet, le club de la capitale devra composer avec un mois de février particulièrement dantesque.

Une victoire aisée à prévoir pour le PSG ?

Des déplacements sur les pelouses de l’AS Monaco et de l’Olympique de Marseille sont notamment prévus en Ligue 1. Mais avant tout cela, les hommes de Christophe Galtier auront l’occasion d’emmagasiner un peu de confiance ce dimanche soir. Ces derniers feront ainsi face au Stade de Reims dans leur antre du Parc des Princes. Une partie qui devrait notamment voir le retour aux affaires de la MNM, Neymar, Mbappé et Messi étant annoncés tous trois d’entrée.

Et vous, comment sentez-vous ce match ? n’hésitez pas à nous livrer votre pronostic au sein de la rubrique commentaire ci-dessous. Au cours de leur dernière échéance, les Parisiens se sont imposés face à Pays de Cassel dans le cadre des 16es de finale de Coupe de France. Une opposition qui a débouché sur le score très déséquilibré de 0-7. Six CSiens ont su pronostiquer le bon résultat : Cavanevendange, Niko, Alexandre le Grand, coridon, Candido et Courgette94. Bravo à eux !