PSG : vers un agrandissement du Parc des Princes à 70 000 places ?

Selon L’Équipe, le PSG travaille sur un projet très ambitieux : faire monter la jauge de spectateurs au Parc des Princes de 48000 places à 70000 places.

Comme on vous l’a relayé ce mercredi soir, un comité de pilotage s’est tenu du côté de la Mairie de Paris ce jeudi pour discuter d’une possible vente du Parc des Princes au PSG. Un chantier XXL qui prévoit notamment un hypothétique agrandissement de l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud. Et les Rouge et Bleu auraient dans l’idée d’agrandir la capacité d’accueil du stade au-delà des 60000 places déjà annoncées depuis un bon petit moment.

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C’est L’Équipe qui évoque cette possibilité au sein de ses colonnes ce jour. Le quotidien sportif annonce que le PSG aimerait se rapprocher de ses concurrents en Europe avec une capacité totale de 70000 places. Problème, agrandir le Parc des Princes à 60000 places est déjà un très gros casse-tête à cause de la présence du périphérique parisien juste en-dessous, mais 10000 places de plus semblent assez utopique sur le papier.

Ce que confirme Le Parisien de son côté. Pour rappel, Nasser Al-Khelaïfi, seul décisionnaire final, choisira, à l’automne, le meilleur projet. Et si la vente du Parc des Princes a fait une remontée folle depuis l’intronisation d’Emmanuel Grégoire, les sites de Massy et de Poissy restent également étudiés avec la plus grande attention par la direction parisienne.









