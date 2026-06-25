Info à la Une : Des surprises à venir dans le 11 contre la Norvège ?

Déjà qualifiée pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France devrait faire du changement dans son onze contre la Norvège.

Dans 24 heures, les Bleus disputeront leur troisième rencontre dans ce Mondial avec l’objectif clair de terminer en tête du groupe I. Pour affronter la Norvège, Didier Deschamps devrait procéder à plusieurs changements par rapport au onze aligné contre l’Irak (3-0), sans pour autant bouleverser selon les informations de L’Équipe. Plusieurs joueurs du PSG pourraient d’ailleurs être directement concernés par les choix du sélectionneur.

Vers une nouvelle titularisation de Dembélé ?

Selon le quotidien sportif, cinq changements seraient envisagés par le staff tricolore pour cette rencontre. Malgré cette rotation, plusieurs cadres devraient conserver leur place, parmi lesquels Kylian Mbappé, Mike Maignan et Dayot Upamecano. Le journal indique également qu’Ousmane Dembélé et/ou Michael Olise pourraient débuter face à la Norvège. Mais le cas de l’attaque parisien fait particulièrement réfléchir le staff français.

Remplacé à la 67e minute contre l’Irak, le Ballon d’Or en titre pourrait avoir été préservé en vue de cette troisième rencontre. Toutefois, L’Équipe rappelle également que l’international français n’a jamais enchaîné plus de trois titularisations consécutives cette saison en club, un élément pris en compte à l’approche de la phase à élimination directe.

La grande première de Zaire-Emery ?

Au milieu de terrain, le retour d’Aurélien Tchouaméni est attendu après avoir été ménagé contre l’Irak et pourrait être associé à Manu Koné, ce qui permettrait à Adrien Rabiot de souffler. Dans cette configuration, Warren Zaïre-Emery pourrait être amené à entrer en cours de match. Le milieu du Paris Saint-Germain est cité parmi les solutions envisagées par Didier Deschamps pour accompagner la gestion des temps de jeu avant les seizièmes de finale. Le titi parisien pourrait donc disputer ses premières minutes de sa carrière fulgurante en Coupe du Monde.