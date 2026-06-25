Les images du but d’Hakimi et la victoire du Maroc

Objectif atteint pour Achraf Hakimi et le Maroc qui s’est qualifiée pour le tour suivant au terme d’un match plus complexe que prévu.

Et des nouveaux joueurs parisiens qualifiés pour les seizièmes de finale de la Coupe du Monde !

Dans la nuit de mercredi à jeudi, dès minuit, le Maroc s’est fait peur contre Haïti. Archi favoris, les Lions de l’Atlas ont été pourtant deux fois menés au score par une valeureuse sélection haïtienne avant de revenir recoller. Parmi les héros du soir, on retrouve le capitaine de la sélection, Achraf Hakimi. Auteur de son premier but dans cette coupe du monde, il a permis à sa nation d’égaliser à 1-1 (39e). Quelques minutes plus tard, il est de nouveau un acteur clé au moment où le Maroc revient au score à 2-2, puisqu’il est celui qui a délivré la passe décisive pour Saibari (45+1).

Le but d’Achraf Hakimi :

En 2eme période, les Marocains dominent et vont dérouler pour l’emporter grâce à des buts en fon de match de Rahimi (78e) et de Yassine (89e). Malgré ce large succès et 7 points cumulés, le Maroc finit 2eme de sa poule derrière le Brésil et va très certainement avoir un gros morceau des les 1/16e de finale puisqu’il pourrait tomber contre les Pays Bas, belle surprise de ce début de Mondial.

À noter qu’Achraf Hakimi a par ailleurs obtenu le trophée d’homme du match grâce à ses multiples gestes décisifs.

Le résumé de Maroc / Haïti est à retrouver juste ici :