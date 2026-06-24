Mercato : le PSG toujours en course pour la pépite Mateus Fernandes ?

Le PSG est de nouveau cité dans le dossier Matheus Fernandes ce jour. Mais la concurrence s’annonce rude pour les Parisiens.

On ne peut pas dire que le mercato du Paris Saint-Germain soit particulièrement emballant depuis son ouverture. Peu de rumeurs à se mettre sous la dent, et un duo Luis Campos – Luis Enrique pas pressé de dégainer. Parmi les potentielles pistes, on retrouve notamment un certain Mateus Fernandes. Le milieu portugais de 21 ans va quitter West Ham, relégué en Championship en 2025-2026,, et les Rouge et Bleu seraient bien sur le coup à en croire Mario Cortegana.



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Le PSG défie Manchester United et Tottenham pour Mateus Fernandes

Il y a peu, on vous relayait la rumeur selon laquelle le PSG avait des vues sur deux joueurs de West Ham : Crysencio Summerville et Mateus Fernandes. Depuis, les confirmations sont tombées, mais sans que cela n’aille forcément plus loin pour le moment. Mario Cortegana confirme en tout cas que l’international portugais est bien dans les petits papiers de Luis Campos. Le directeur sportif du club de la capitale devra toutefois battre la concurrence de Tottenham et de Manchester United, tandis que le Real Madrid préférerait, de son côté, se concentrer sur la piste Enzo.

Niveau prix, West Ham, malgré sa relégation, ne compte pas brader sa pépite de 21 ans. Pour déloger le milieu de terrain, les londoniens réclameraient pas moins de 80 millions d’euros.





