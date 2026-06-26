Deux Parisiens titulaires avec les Bleus face à la Norvège ?

Déjà qualifiée pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France disputera ce vendredi soir (21 heures) son dernier match de la phase de groupes face à la Norvège. L’objectif des Bleus est désormais de terminer en tête du groupe I.

Cap sur la première place ! L’équipe de France rencontre ce vendredi soir la Norvège pour ce qui sera LE choc de ce groupe I. En effet, le vainqueur finira en tête et pourrait éviter une grosse nation dès les seizièmes de finale comme la Côte d’Ivoire. Selon les informations de L’Équipe, Guy Stephan (en remplacement de Didier Deschamps, rentré en France pour assister aux obsèques de sa mère) sa devrait apporter quelques retouches au onze de départ, tout en conservant une équipe très compétitive. Plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain devraient une nouvelle fois occuper un rôle important.

Dembélé et Olise devraient enchaîner, Barcola de retour sur le banc

Dans son édition du jour, L’Équipe révèle qu’Ousmane Dembélé et Michael Olise devraient être reconduits dans le onze de départ face à la Norvège. Les deux joueurs accompagneraient Kylian Mbappé en attaque, comme lors du match d’ouverture contre le Sénégal et face à l’Irak. Le quotidien sportif y voit la volonté du staff tricolore de s’appuyer sur son trio offensif de référence afin de maximiser ses chances de terminer premier du groupe.

À l’inverse, Bradley Barcola devrait céder sa place à Désiré Doué. Titulaire lors de la victoire contre l’Irak (3-0), l’ailier parisien retrouverait le banc, tandis que son coéquipier reprendrait le couloir gauche de l’attaque française.

Pour autant, L’Équipe précise que la concurrence entre les deux joueurs du PSG est loin d’être tranchée. Le staff des Bleus poursuivrait leur réflexion afin de déterminer lequel offrira le meilleur équilibre aux côtés de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise lors de la phase à élimination directe. Le quotidien ajoute également qu’Ousmane Dembélé a montré cette semaine des signes encourageants quant à sa capacité à enchaîner les rencontres, un point qui avait parfois constitué une difficulté au cours de sa saison en club. On rappelle que le Ballon d’Or en titre n’a pas été titulaire lors de trois rencontres de suite avec le Paris Saint-Germain au cours de cet exercice 2025 / 2026.

Quatre changements attendus dans le onze des Bleus

Dans ses colonnes L’Équipe écrit que Guy Stephan devrait effectuer quatre changements par rapport à l’équipe alignée mardi dernier. Théo Hernandez, Aurélien Tchouaméni et Désiré Doué retrouveraient une place de titulaire, tandis que Maxence Lacroix devrait connaître sa première titularisation en Coupe du monde.

La composition probable de l’équipe de France serait la suivante : Maignan – Koundé, Upamecano, Lacroix, Théo Hernandez – Koné, Tchouaméni – Dembélé, Olise, Doué – Mbappé (cap.).