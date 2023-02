Abdou Diallo de retour au PSG l’été prochain ?

Prêté au RB Leipzig l’été dernier avec une option d’achat à hauteur de 22M€, Abdou Diallo pourrait retrouver le PSG cet été selon la presse allemande.

Lors du dernier mercato estival, la direction du PSG a décidé de se séparer de nombreux éléments pour travailler sereinement avec un groupe réduit. Une décision qui pourrait finalement avoir des conséquences sur la saison actuelle des Rouge & Bleu avec un manque de profondeur au niveau du banc. Mais parmi les joueurs prêtés, de nombreux deals comprenaient une option d’achat. Ainsi, certains éléments pourraient revenir dans la capitale française dès cet été à l’image d’Abdou Diallo. Cédé au RB Leipzig avec une option d’achat de 22M€, l’international sénégalais n’aurait pas convaincu les dirigeants allemands.

🚨 | Le RB Leipzig ne lèvera pas l'option d'achat d'Abdou Diallo, qui est jugée trop chère. Le joueur devrait donc faire son retour au PSG à l'été 2023 🔜🇸🇳





L’option d’achat de 22M€ trop élevée pour le RB Leipzig

D’après les dernières informations de BILD, le club allemand ne devrait pas lever l’option d’achat à hauteur de 22M€, jugeant la somme trop élevée. Ainsi, le défenseur de 26 ans a de fortes chances de retourner chez les Rouge & Bleu à l’issue de son prêt. Outre le prix d’achat trop élevé aux yeux du RB Leizpig, l’autre réel problème se trouve dans la condition physique du Sénégalais. En effet, à l’image de son aventure au PSG, Abdou Diallo est trop souvent victime de blessure. Actuellement blessé au genou, l’ancien du Borussia Dortmund n’a pas encore disputé la moindre minute en 2023 et sera de nouveau forfait pour le match de ce week-end contre la surprenante équipe de l’Union Berlin. Si cette blessure ne nécessite pas d’opération, elle doit être traitée avec la plus grande prudence, comme l’a récemment déclaré le coach du RBL, Marco Rose : « Abdou est en traitement et aura besoin de patience. »

Désormais, reste à savoir si Abdou Diallo aura un avenir au PSG. Sous contrat jusqu’en 2024, le natif de Tours sera attentif au changement dans le secteur défensif au sein du club parisien. En effet, à ce jour, seul Marquinhos semble voir son avenir s’écrire dans la capitale française tandis que des réflexions sont à l’étude concernant Presnel Kimpembe et Sergio Ramos. À cela s’ajoute la prochaine arrivée de Milan Skriniar, libre de tout contrat.

